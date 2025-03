Warner Bros.: Lenti AR Minecraft su Snapchat

In occasione dell'uscita dell'attesissima pellicola “ Un film Minecraft ” ( A Minecraft Movie ), Snapchat, la popolare piattaforma di visual messaging, annuncia una sorpresa speciale dedicata agli Snapchatter, che avranno accesso a quattro nuove Lenti AR immersive ispirate all'universo del film.

Le due aziende hanno collaborato per " Blockify Your World ", utilizzando la tecnologia AR di Snap per dar vita a esperienze innovative su Snapchat.

Le Lenti consentono agli Snapchatter di trasformarsi nei personaggi iconici di Minecraft , vedere come apparirebbe l’ambiente circostante con l'estetica a blocchi tipica del videogame e di divertirsi con giochi in realtà aumentata basati sui Bitmoji.

Lente “Blockify Your World”: trasforma l'ambiente reale degli Snapchatter nell'iconica estetica a blocchi di Minecraft.

trasforma l'ambiente reale degli Snapchatter nell'iconica estetica a blocchi di Minecraft. Lente “Gamified”: un gioco 3D basato sui Bitmoji in cui gli Snapchatter si sfidano per collezionare le creature del film.

un gioco 3D basato sui Bitmoji in cui gli Snapchatter si sfidano per collezionare le creature del film. Lente per la trasformazione nei personaggi: permette ai fan di vedersi nei panni degli amati personaggi di Minecraft , come l'Ape, il Panda, il Creeper e il Lama.

permette ai fan di vedersi nei panni degli amati personaggi di Minecraft , come l'Ape, il Panda, il Creeper e il Lama. Lente di tracking del corpo in 3D: trasforma gli Snapchatter nelle iconiche creature di Minecraft , come lo Zombie o lo Scheletro. Sarà disponibile dal 22 marzo.

La collezione di Lenti AR sarà accessibile tramite il carosello di Lenti e sul profilo Snapchat di Un film Minecraft.

Sabato 22 marzo Warner Bros. organizzerà un First Lens Unlimited Takeover per la Lente di tracking del corpo in 3D, e durante la settimana del 24 marzo, l'intera collezione di Lenti sarà protagonista di un Takeover all'interno di Lens Explorer su Snapchat.

