Snapchat svela il potenziale della realtà aumentata

Nel contesto attuale, la convergenza tra tecnologia e sostenibilità ha aperto le porte a modalità innovative per indirizzare le sfide ambientali, contribuendo a migliorare al contempo le performance di business. Uno di questi strumenti è la realtà aumentata (AR) che, pur non essendo una reale novità, sta evolvendo rapidamente e sta emergendo come leva dall’enorme potenziale a sostegno della sostenibilità e per incrementare la profittabilità delle aziende. Snapchat, la popolare piattaforma di visual messaging, ha condotto alcune ricerche che approfondiscono in che modo l'AR si intersechi con la sostenibilità al fine di delineare scenari vantaggiosi per le persone, le aziende e il pianeta.

L’adozione diffusa dell’AR e il legame con la sostenibilità

L’ascesa dell’AR è stata straordinaria: dal retail all'intrattenimento, fino all’automotive, questa tecnologia sta rapidamente cambiando il modo in cui le persone interagiscono con i marchi, i prodotti e i servizi, con un valore previsto di 1,2 trilioni di dollari entro il 2030[1]. In particolare, il retail è uno dei segmenti di mercato in cui i consumatori adottano maggiormente le funzionalità dell’AR per arricchire l’esperienza di acquisto, come provare abiti virtualmente o visualizzare configurazioni di prodotto personalizzate, al punto che oltre due terzi dei consumatori che fa uso della realtà aumentata afferma di essere intenzionato ad acquistare i prodotti dopo averla utilizzata¹. La realtà aumentata non ha solo trasformato lo shopping online, ma ha anche consolidato la fiducia dei consumatori, con l'80% che riferisce di sentirsi più sicuri dei propri acquisti grazie al suo utilizzo¹. Con la crescente adozione dell’AR, i brand devono coglierne il potenziale per ottenere risultati più significativi, comprese pratiche sostenibili che possono impattare positivamente sui consumatori, sui brand e sull'ambiente.

L’impatto dell’AR sulla sostenibilità: cosa emerge dalla ricerca

Per approfondire maggiormente la sinergia tra AR e sostenibilità, Snapchat ha collaborato con la società di ricerca Alter Agents per comprendere come la realtà aumentata possa fungere da catalizzatore per le iniziative di sostenibilità, rispondendo agli interessi dei consumatori e generando benefici concreti per i brand in diversi settori, tra cui intrattenimento, Quick-Service Restaurants (QSR), abbigliamento, automotive e cura della persona.

Per raggiungere questo obiettivo, sono stati analizzati vari esempi di come l’AR possa generare vantaggi in termini di sostenibilità rispetto al marketing tradizionale, come gli annunci video informativi in TV o sui social media. È stato quindi condotto uno studio composto di due fasi, che includeva interviste con esperti e stakeholder, oltre a un sondaggio tra 7500 partecipanti provenienti da Francia, India, Arabia Saudita, Regno Unito e Stati Uniti.

I vantaggi dell'AR nel settore della cura della persona - Consente ai clienti di provare i prodotti di bellezza utilizzando l’AR prima di effettuare un acquisto, per ridurre i resi.

Consente ai clienti di provare i prodotti di bellezza utilizzando l’AR prima di effettuare un acquisto, per ridurre i resi. I vantaggi dell'AR nel settore QSR (Quick-Service Restaurants) - Consente di visualizzare le porzioni di cibo utilizzando l’AR, così che i clienti possano vedere le dimensioni esatte e ridurre lo spreco alimentare.

Consente di visualizzare le porzioni di cibo utilizzando l’AR, così che i clienti possano vedere le dimensioni esatte e ridurre lo spreco alimentare. Retail: education attraverso l’AR - Consente di fornire ai clienti informazioni sulla provenienza dei prodotti utilizzando l’AR per garantire trasparenza sulla sostenibilità.

Consente di fornire ai clienti informazioni sulla provenienza dei prodotti utilizzando l’AR per garantire trasparenza sulla sostenibilità. I vantaggi dell'AR nel settore automotive - Consente ai clienti di visualizzare e personalizzare i veicoli prima di effettuare un acquisto utilizzando l’AR.

Consente ai clienti di visualizzare e personalizzare i veicoli prima di effettuare un acquisto utilizzando l’AR. I vantaggi dell'AR nel settore dell’intrattenimento - Fornisce una piattaforma per eventi virtuali, consentendo alle persone di vivere esperienze da casa utilizzando l’AR.

I risultati sono stati sorprendenti:

Impatto sulle persone: L'integrazione dei benefici legati alla sostenibilità nella realtà aumentata, come le guide virtuali per le taglie e la riduzione del numero di resi, ha dimostrato che i consumatori sono attratti dal potenziale dell'AR per ottimizzare la propria esperienza di acquisto e contribuire alla sostenibilità.

I consumatori hanno mostrato, in più settori, una forte inclinazione verso le esperienze di realtà aumentata, in grado di determinare una maggiore brand favourability rispetto alle tattiche di marketing tradizionali.

Impatto sul profitto aziendale: Le esperienze in AR hanno favorito un incremento della fiducia da parte dei consumatori, portando così a un incremento dell’intenzione di acquisto, e della disponibilità a pagare di più. Questo maggiore coinvolgimento dei consumatori si traduce in un'opportunità di crescita dei ricavi globali dei brand che adottano l'AR per le iniziative di sostenibilità.

Impatto sul pianeta: Oltre alle applicazioni tradizionali dell'AR, i consumatori sono disposti a sfruttare la realtà aumentata per ridurre il proprio impatto ambientale.

Lo studio ha rivelato che i consumatori percepiscono le esperienze AR anche come un'opportunità per ridurre le emissioni di carbonio e lo spreco di materiali, sottolineando la loro conoscenza dell'AR e di come può contribuire a ridurre il loro impatto ambientale.

Un ulteriore studio all’avanguardia condotto da Circular Ecology ha cercato di quantificare la reale riduzione delle emissioni di carbonio grazie all'uso dell'AR per gli acquisti. Lo studio ha rivelato che, se lo shopping online è supportato dalla realtà aumentata, è possibile ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio fino al 46%.

Quattro elementi chiave che supporteranno le iniziative sostenibili basate sull’AR e miglioreranno la profittabilità

La ricerca ha identificato quattro elementi fondamentali a cui i brand devono dare la priorità al fine di sfruttare l'AR per favorire una crescita sostenibile:

Tecnologia: La realtà aumentata di alta qualità incrementa la fiducia dei consumatori, riduce i resi e consente alle persone di comprendere un prodotto o un servizio attraverso esperienze immersive, che sono la chiave per sostituire attività ad alto impatto ambientale. I brand dovrebbero concentrarsi sull’impiego dell'AR per simulare esperienze che in passato richiedevano alti livelli di emissioni, come viaggiare o provare fisicamente un prodotto, riducendo così l'impatto ambientale.

La realtà aumentata di alta qualità incrementa la fiducia dei consumatori, riduce i resi e consente alle persone di comprendere un prodotto o un servizio attraverso esperienze immersive, che sono la chiave per sostituire attività ad alto impatto ambientale. I brand dovrebbero concentrarsi sull’impiego dell'AR per simulare esperienze che in passato richiedevano alti livelli di emissioni, come viaggiare o provare fisicamente un prodotto, riducendo così l'impatto ambientale. Promozione: Per integrare pienamente le iniziative a supporto della sostenibilità basate sulla realtà aumentata all’interno delle principali strategie aziendali, i brand devono promuovere la sostenibilità all'interno delle loro organizzazioni. Dimostrare le potenzialità dell'AR nell’incrementare i profitti, mettendo in pratica contestualmente pratiche sostenibili, favorirà l'adozione della realtà aumentata all'interno dell'azienda e contribuirà a creare una cultura attenta all’ambiente.

Per integrare pienamente le iniziative a supporto della sostenibilità basate sulla realtà aumentata all’interno delle principali strategie aziendali, i brand devono promuovere la sostenibilità all'interno delle loro organizzazioni. Dimostrare le potenzialità dell'AR nell’incrementare i profitti, mettendo in pratica contestualmente pratiche sostenibili, favorirà l'adozione della realtà aumentata all'interno dell'azienda e contribuirà a creare una cultura attenta all’ambiente. Education: Aumentare la consapevolezza dei consumatori su come possano adottare pratiche di vita più sostenibili, come ad esempio l’impiego della realtà aumentata per ridurre gli sprechi grazie ai make-up test virtuali, o la riduzione delle emissioni di carbonio acquistando il capo di abbigliamento giusto al primo ordine, è di primaria importanza. I brand dovrebbero educare attivamente il proprio pubblico su come l'AR possa contribuire a uno stile di vita sostenibile e mostrare in modo trasparente i benefici che la tecnologia offre.

Aumentare la consapevolezza dei consumatori su come possano adottare pratiche di vita più sostenibili, come ad esempio l’impiego della realtà aumentata per ridurre gli sprechi grazie ai make-up test virtuali, o la riduzione delle emissioni di carbonio acquistando il capo di abbigliamento giusto al primo ordine, è di primaria importanza. I brand dovrebbero educare attivamente il proprio pubblico su come l'AR possa contribuire a uno stile di vita sostenibile e mostrare in modo trasparente i benefici che la tecnologia offre. Trasparenza: Per alimentare la fiducia e l’autenticità, è necessario che le aziende comunichino apertamente i propri piani in merito alle pratiche sviluppate con la realtà aumentata. Al posto di ricorrere a parole vuote che rischiano di essere percepite come "greenwashing", i brand dovrebbero dare priorità allo sviluppo e alla distribuzione di soluzioni basate sulla realtà aumentata che apportino benefici autentici sia alle persone che al pianeta. Attraverso un approccio trasparente nei confronti dei consumatori in merito a intenzioni, metodi e risultati, i brand possono non solo dimostrare il loro impegno verso la sostenibilità, ma anche garantire che le iniziative basate sulla realtà aumentata siano in linea con la loro ancora più ampia missione di responsabilità ambientale.

La realtà aumentata sta ora andando oltre il miglioramento delle esperienze dei consumatori: è un agente di cambiamento positivo che può rimodellare le modalità con cui ci approcciamo alla sostenibilità e alla profittabilità. La relazione simbiotica tra AR e sostenibilità offre un'opportunità unica per i brand di contribuire a un pianeta più sano, favorire la fedeltà dei consumatori, e di fatto incrementare i profitti. Adottando tecnologie AR all'avanguardia, supportando la sostenibilità, educando i consumatori e promuovendo la trasparenza, i brand possono essere in prima linea in un futuro in cui sostenibilità e profitto vanno di pari passo.

