Giuseppe Saieva di 29 ott 2024

Aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online

A partire da oggi è disponibile gratuitamente su PC/Mac l’aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online, che apporta una serie di miglioramenti e aggiunte a The Elder Scrolls Online, tra cui le novità della modalità PvP Battleground e l’introduzione di due nuovi compagni. L’aggiornamento 44 del gioco di base è disponibile ora su PC/Mac, mentre la versione per console Xbox e PlayStation arriverà il 13 novembre. Di seguito trovi ulteriori informazioni sui contenuti dell’aggiornamento. L’aggiornamento 44 introduce grandi cambiamenti alla frenetica modalità PvP di ESO, Battleground. In questo aggiornamento, Battleground passa a partite PvP a due schieramenti, al posto dei tradizionali tre. Al lancio saranno disponibili due tipi principali di partita per Battleground: 4v4 - Una modalità competitiva tra due squadre di quattro giocatori

8v8 - Una modalità standard con potenziamenti e due squadre da otto giocatori La classica modalità 4v4v4 non sarà più disponibile, ma potrebbe tornare in futuro in mini eventi PvP speciali a tempo limitato. Questo nuovo formato a due schieramenti porta con sé anche sette nuove mappe in cui sarà possibile scontrarsi con gli altri giocatori. La classica modalità 4v4v4 non sarà più disponibile, ma potrebbe tornare in futuro in mini eventi PvP speciali a tempo limitato. Questo nuovo formato a due schieramenti porta con sé anchein cui sarà possibile scontrarsi con gli altri giocatori. L’aggiornamento 44 introduce anche due nuovi compagni su ESO: Tanlorin e Zerith-var. Tanlorin, attaccabrighe degli elfi alti, mischia abilità Soul Magic e Dragonknight, mentre lo stoico khajiiti Zerith-var sfrutta i poteri della negromanzia. Al lancio, potrete ottenere entrambi i nuovi compagni gratuitamente se siete abbonati a ESO Plus o acquistarli dal Crown Store di gioco in cambio di Crown.Per ulteriori dettagli sull’aggiornamento 44, guarda il trailer di lancio qui:https://youtu.be/q5QLohGNsWE

