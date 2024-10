Elezioni Regionali in Liguria - Vittoria di Marco Bucci con sostegno dell'intero centrodestra

Le elezioni regionali in Liguria hanno visto il trionfo del centrodestra guidato da Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, che ha prevalso sul candidato del centrosinistra, Andrea Orlando. Dopo l'inchiesta per corruzione che ha portato alle dimissioni di Giovanni Toti, il voto ha rappresentato una prova decisiva, con Bucci scelto come volto della continuità . La vittoria è stata definita da diversi esponenti di spicco del centrodestra, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, come un risultato "meritato" e di risposta a una campagna elettorale molto polarizzata.

Meloni ha espresso soddisfazione per la riconferma della fiducia dei cittadini nella coalizione e ha attribuito il successo all’unità del centrodestra. Attraverso i social, ha sottolineato come i cittadini abbiano riconosciuto la validità dei progetti della coalizione, esprimendo fiducia verso Bucci e l'intero gruppo di alleanza politica. Anche Salvini ha espresso in diretta televisiva il proprio entusiasmo per la vittoria di Bucci, attribuendo il successo alla resistenza del centrodestra a fronte delle accuse e delle inchieste che hanno colpito la regione, interpretate come tentativi di destabilizzazione della coalizione. Salvini ha lodato anche l’apporto del Ponente ligure, in particolare di Claudio Scajola, ex ministro e figura influente che ha contribuito a mobilitare un ampio sostegno per Bucci.

Nel discorso di ringraziamento, Bucci ha ricordato l’importanza del lavoro svolto a Genova, confermando il suo impegno per tutta la regione e sottolineando di essere stato convinto a candidarsi da Meloni. Questa affermazione è vista come conferma della coerenza del centrodestra nel perseguire il proprio programma politico, elemento che, secondo Antonio Tajani, ha penalizzato il centrosinistra, diviso e incapace di presentare una linea chiara agli elettori.

Orlando ha visto la sua campagna elettorale frenata da un fronte eterogeneo, diviso tra il Partito Democratico e i Cinque Stelle, che non sono riusciti a unire il proprio elettorato con un programma condiviso. A differenza del centrodestra, infatti, la coalizione di sinistra ha faticato a trasmettere un messaggio unitario, con scontri pubblici tra leader che hanno messo in evidenza la mancanza di coesione.

All'indomani della vittoria, Bucci ha ringraziato l'intera coalizione, con un accenno particolare al contributo di Forza Italia, fondamentale per consolidare il risultato nelle zone occidentali della regione, come confermato anche da Letizia Moratti. Moratti ha dichiarato che Forza Italia ha mobilitato i propri sostenitori con l’obiettivo di sostenere Bucci e i candidati locali, che hanno dimostrato grande impegno e determinazione nella campagna elettorale.

Il risultato ha confermato che la popolazione ligure ha visto nel centrodestra e in Bucci una scelta di continuità , giudicando positivamente il lavoro svolto negli anni precedenti da Toti. Salvini, commentando il futuro della coalizione, ha assicurato che il centrodestra continuerà a lavorare senza rallentare, avendo come obiettivo il benessere della regione e la conferma dei propri principi politici.