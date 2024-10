Serie A, 10ª giornata: probabili formazioni e titolari per il turno infrasettimanale

Il turno infrasettimanale della Serie A si apre martedì 29 ottobre con il match clou tra Milan e Napoli a San Siro alle 20:45 e si concluderà giovedì 31 ottobre con Lazio e Roma in campo contro Como e Torino. Nella sfida Milan-Napoli, si attendono Leao e Kvaratskhelia come titolari, con alcuni dubbi per i rispettivi allenatori, Fonseca e Conte.

Serie A - le probabili formazioni

Le probabili formazioni delle squadre principali vedono il Milan scendere in campo con un modulo 4-2-3-1. In porta dovrebbe esserci Maignan, protetto da una linea difensiva composta da Emerson Royal, Pavlovic, Tomori e Terracciano. Loftus-Cheek e Fofana si posizionano a centrocampo, mentre in attacco il tridente di trequartisti, composto da Chukwueze, Pulisic e Leao, supporterà Morata come unica punta. Il Napoli dovrebbe rispondere con un modulo speculare: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa, un centrocampo con Anguissa, Gilmour e McTominay, e un attacco con Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Per l’Inter, impegnata in trasferta contro l'Empoli, si prevede un modulo 3-5-2 con Sommer in porta, supportato da Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, mentre Barella, Zielinski e Mkhitaryan occuperanno la mediana. Thuram e Lautaro guideranno l’attacco. Thiago Motta con la sua Juventus ospiterà il Parma e schiererà Di Gregorio in porta, supportato da Cambiaso, Gatti, Kalulu e Cabal. Locatelli e Fagioli giocheranno come centrali di centrocampo, mentre Conceicao, McKennie e Yildiz si posizioneranno sulla trequarti a supporto di Vlahovic.

In questa giornata, la Roma di Juric si affronterà con il Torino, schierando un modulo 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, protetto da una difesa a tre composta da Mancini, Ndicka e Angelino. A centrocampo, Cristante e Pisilli saranno i centrali, supportati da Celik e Zalewski sulle fasce, mentre Dybala e Pellegrini opereranno dietro a Dovbyk. La Lazio, guidata da Baroni, sarà ospite del Como, con Provedel in porta, e una difesa a quattro formata da Marusic, Romagnoli, Gila e Tavares. Guendouzi e Rovella controlleranno il centrocampo, mentre Isaksen, Dia e Zaccagni agiranno a supporto di Castellanos.

Nelle altre sfide, l'Atalanta, con Retegui in attacco, ospiterà il Monza, mentre la Fiorentina di Palladino giocherà contro il Genoa con Kean come punta centrale. Anche Bologna e Lecce schiereranno formazioni competitive: per Bologna, Castro sarà il terminale offensivo nel modulo 4-2-3-1, mentre Lecce punterà su Krstovic come unica punta.

I numerosi ballottaggi e qualche infortunato potrebbero portare a cambiamenti dell'ultimo minuto, ma le aspettative per questa 10ª giornata di Serie A sono alte. Con la corsa per le prime posizioni che si fa sempre più serrata, il turno infrasettimanale si prospetta decisivo per i prossimi sviluppi della classifica.