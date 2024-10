Elezioni Liguria: Conte commenta il risultato deludente del M5S

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle (M5S), ha espresso delusione per il risultato delle elezioni regionali in Liguria, dove il candidato di centrodestra, Marco Bucci, è stato eletto nuovo governatore. Il M5S ha ottenuto una performance inferiore alle attese, un risultato che, secondo Conte, conferma la necessità di rafforzare il radicamento territoriale del Movimento. In una dichiarazione ufficiale, Conte ha commentato: “Auguriamo buon lavoro a Marco Bucci, sperando che i liguri possano beneficiare di una guida in grado di affrontare le sfide regionali”. Il leader del M5S ha sottolineato che il risultato delle elezioni regionali evidenzia il bisogno di una rigenerazione interna, con un focus sulla partecipazione e il confronto collegiale come strategie fondamentali per il rilancio del Movimento.

Conte ha ricordato che questa difficoltà non è nuova per il M5S, facendo riferimento all’esito delle elezioni europee di giugno, e ha riaffermato l’importanza dell'assemblea costituente, considerata una tappa decisiva per superare la crisi interna. Il leader pentastellato ha poi risposto ai commenti del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che aveva criticato l’atteggiamento del M5S definendo i veti posti a Italia Viva come una delle cause della sconfitta della coalizione. Conte ha rigettato l’ipotesi di alleanze con Renzi, sostenendo che avrebbero danneggiato ulteriormente la credibilità del Movimento, ribadendo che la strategia del M5S non è legata a compromessi politici per raccogliere voti, ma si basa su valori radicati e sul rifiuto di "logiche di potere".

Il centrodestra ha consolidato la propria posizione anche grazie al basso tasso di affluenza, che conferma una tendenza già osservata a giugno. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha lodato pubblicamente la vittoria di Bucci, vedendola come un segnale di fiducia dei cittadini nelle politiche di centrodestra. Anche Bucci ha accolto la vittoria come una dimostrazione del rifiuto da parte dei liguri delle posizioni “anti-infrastrutture” promosse dal centrosinistra, un tema cardine della campagna elettorale.

Al termine dello scrutinio, Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, ha accettato la sconfitta riconoscendo il valore della campagna elettorale di Bucci e augurandogli buon lavoro. Conte ha espresso il proprio rammarico per il mancato successo di Orlando, il cui impegno ha giudicato lodevole, sottolineando che il M5S continuerĂ a sostenere i propri valori anche di fronte a sfide future, rifiutando alleanze percepite come incoerenti con i suoi principi fondativi.