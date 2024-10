Exit poll Elezioni Liguria: Bucci 47-51% e Orlando 45.5-49.5%

Si è conclusa la votazione per le elezioni regionali in Liguria, con lo spoglio delle schede avviato subito dopo la chiusura dei seggi. La partecipazione degli elettori ha registrato un notevole calo rispetto alla tornata precedente, con un’affluenza del 46,37%, in diminuzione rispetto al 53,47% del 2020. Fino a questo momento, sono state scrutinate circa 1.100 delle 1.785 sezioni.

I primi exit poll, realizzati dal Consorzio Opinio Italia per Rai, indicano una leggera prevalenza per il candidato di centrodestra, Marco Bucci, con stime che oscillano tra il 47% e il 51%. Il suo principale avversario, Andrea Orlando, sostenuto dal centrosinistra, si attesta tra il 45,5% e il 49,5%. Questi dati provengono da un campione che copre il 92% delle votazioni. In aggiunta, un sondaggio condotto da Swg per 'Speciale Tg La7' fornisce risultati simili: Bucci si trova tra il 46% e il 50%, mentre Orlando tra il 45% e il 49%. Gli altri candidati ottengono tra il 0% e il 6%, ma Nicola Morra di Uniti per la Costituzione è stimato tra lo 0% e il 2%.

In alcune zone, come Sarzana, la partecipazione è calata di circa otto punti percentuali, evidenziando una tendenza negativa che potrebbe influenzare il risultato finale. Le condizioni meteo avverse, con maltempo che ha colpito severamente le province di Imperia e Savona, potrebbero aver inciso sulla decisione degli elettori di recarsi alle urne.

Il nuovo presidente della Regione Liguria sarà determinato dalla somma dei voti, e non ci saranno ballottaggi. L'attuale situazione evidenzia una sfida diretta tra Bucci e Orlando, rappresentanti di due schieramenti politici ben distinti. I risultati definitivi saranno resi noti nel corso della serata, dando un quadro chiaro sulla nuova composizione del Consiglio Regionale.