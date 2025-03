Daniele De Rossi: Presto tornerò ad allenare

Daniele De Rossi, ex centrocampista e allenatore della Roma, ha annunciato la sua intenzione di tornare presto in panchina. Durante un sopralluogo all'impianto sportivo Anco Marzio di Ostia, insieme all'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e al presidente del X Municipio Mario Falconi, De Rossi ha dichiarato: "Spero di non essere libero per fare il mister a breve, anzi secondo me non sarò libero per fare l'allenatore".

Attualmente presidente dell'OstiaMare, De Rossi ha sottolineato la sua passione per il ruolo di allenatore: "Il mio lavoro è un altro, la mia passione gigante è quella di allenare, e un allenatore non ha tempo di pensare a due squadre". Ha inoltre evidenziato l'importanza del calcio giocato per strada nello sviluppo dei giovani talenti, confrontando la situazione italiana con quella di Argentina e Brasile, dove i ragazzi continuano a giocare su superfici sconnesse come cemento o sabbia.

De Rossi ha espresso la speranza che l'Italia possa tornare a produrre talenti come Totti e Del Piero, notando come in altre nazionali emergano giocatori del calibro di Mbappé, Sané e Foden.

Manchester United, ecco i candidati per la panchina: in testa Amorim, in lizza De Rossi e Allegri

AS Roma: crisi tra Juric e squadra, ritorno di De Rossi e opzioni alternative

Roma, Ranieri: Non capisco l'esonero di De Rossi. La squadra manca di personalità