William ricorda Diana e menziona Harry nel nuovo documentario ITV

Il principe William, nel suo nuovo documentario in uscita il 30 e 31 ottobre su ITV, ha evocato ricordi d'infanzia legati alla madre, la principessa Diana, e ha menzionato il principe Harry per la prima volta da anni. William ha raccontato di una visita che Diana organizzò per lui e Harry presso il rifugio per senzatetto The Passage, quando aveva circa 10 o 11 anni. Il futuro re ha ricordato il suo iniziale timore per l’ambiente sconosciuto, presto dissipato dall’atteggiamento rassicurante della madre, che scherzava con chiunque.

Nel documentario, intitolato "Prince William: We Can End Homelessness", il principe di Galles riflette su come quel giorno abbia influenzato profondamente la sua visione della vita e il suo impegno verso i meno fortunati. Ha ricordato l’esperienza in cui, da bambino, notò la felicità delle persone incontrate nonostante le difficoltà e come quelle interazioni lo colpirono profondamente. William ha condiviso come quella visita rappresentò una lezione di empatia e lo spinse a impegnarsi socialmente, portando avanti la missione di sua madre nel supporto ai senzatetto.