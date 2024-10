Grande Fratello: anticipazioni 28 ottobre – Ritorno di Shaila e Lorenzo, ingresso di Federica Petagna, reazione di Javier Martinez

La puntata del Grande Fratello in programma oggi 28 ottobre su Canale 5 promette colpi di scena e dinamiche avvincenti. Dopo la breve esperienza nell’edizione spagnola del Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato rientreranno nella Casa italiana. I due concorrenti avevano partecipato allo scambio internazionale, facendo credere ai coinquilini di essere stati eliminati. Il ritorno segnerà un momento cruciale, poiché Shaila, nel corso della trasferta, ha iniziato a sviluppare un interesse per Lorenzo, rendendosi conto di non avere reali sentimenti per Javier Martinez. La situazione crea attesa per il confronto con Javier, ignaro dei cambiamenti, il quale assisterà ai filmati dei momenti condivisi tra Shaila e Lorenzo durante il soggiorno in Spagna.

Alfonso Signorini, conduttore del reality, guiderà il confronto tra i tre concorrenti. Shaila e Lorenzo racconteranno ai compagni d’avventura le esperienze vissute e i momenti importanti trascorsi insieme al Gran Hermano, incluso il bacio scambiato tra loro, che sarà il centro dell'attenzione. La situazione rappresenta una svolta nelle relazioni all'interno della Casa, specie per il legame che Javier aveva sviluppato con Shaila. Questo intreccio potrebbe influenzare notevolmente le dinamiche tra gli inquilini.

Oltre al ritorno di Shaila e Lorenzo, stasera farà il suo ingresso nella Casa una nuova concorrente, Federica Petagna, già conosciuta dal pubblico per la partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Alfonso, con cui la relazione è terminata in seguito al programma. Federica porterà una nuova ventata di emozioni e conflitti interpersonali, mentre cresce l’interesse per il suo impatto sul gruppo di concorrenti.

Per quanto riguarda il televoto della settimana, sei concorrenti sono attualmente in nomination: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Luca Giglio, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Tuttavia, è previsto che nessuno venga eliminato nella puntata di oggi, mantenendo tutti i partecipanti in gara.

Dal punto di vista degli ascolti, il Grande Fratello continua a registrare ottime performance, con una media di 2,3 milioni di spettatori e uno share che ha superato il 18,50% durante la prima serata del 21 ottobre, con picchi del 26% nella seconda parte della puntata.