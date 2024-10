Zazoom di 28 ott 2024

Elezioni USA: Kamala Harris in vantaggio nel voto popolare ma testa a testa con Trump nei sondaggi

L’altalena dei sondaggi elettorali per le elezioni USA 2024 mostra un nuovo scenario: Kamala Harris ha recuperato due punti di vantaggio nel voto popolare dopo il sorpasso di Donald Trump dei giorni scorsi, attestandosi al 49% rispetto al 47% di Trump tra i probabili elettori. Tuttavia, secondo recenti sondaggi, il divario tra i due candidati rimane sottile, indicando una sfida serrata fino al 5 novembre, data delle elezioni presidenziali. Il sondaggio Abcnews indica che Harris mantiene un forte sostegno tra le donne dei sobborghi urbani e gli elettori afroamericani e ispanici, categorie da sempre favorevoli ai democratici. Al contrario, Trump è popolare nelle aree rurali e tra i maschi bianchi senza laurea, con una crescita anche tra i giovani maschi. Nei temi politici centrali, Harris emerge come favorita su questioni come l'aborto e la sanità, guadagnando rispettivamente +15 e +10 punti di vantaggio, nonché sulla difesa della democrazia americana, con un margine di +8. I sondaggi mostrano un elettorato polarizzato, con Harris che beneficia di un forte sostegno nel voto anticipato, grazie alla preferenza democratica per questa modalità: tra i votanti anticipati, la vicepresidente vanta un vantaggio di 17 punti. Al contrario, Trump è il favorito tra coloro che voteranno direttamente il giorno dell’Election Day, con un vantaggio di 21 punti tra questi elettori. Sui temi economici e di sicurezza, Trump mantiene un solido margine, con un +12 sull'immigrazione e un +8 sull’economia e l’inflazione, aree in cui ha costruito gran parte della sua base elettorale. Anche le questioni legate al Medio Oriente gli danno un vantaggio di +7 punti rispetto alla sfidante democratica. Con i sondaggi attuali, i principali Stati in bilico restano decisivi: le strategie di entrambi i candidati si stanno concentrando su questi territori, noti come swing states, per conquistare ogni punto percentuale cruciale.

