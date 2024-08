Call of Duty e Dolly Noire insieme per il nuovo Black Ops 6

In occasione dell’accesso anticipato alla Beta di Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty e Dolly Noirehanno annunciato una partnership esclusiva che si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi, con tutti i capi della capsule collection che saranno presentati ad ottobre.

Con l’arrivo della Beta di Black Ops 6, è stato presentato il primo articolo della capsule, una t-shirt in edizione limitata in due colori, nero e grigio. Il design è ispirato alle copertine degli album grunge anni ‘90 e ai temi musicali che ricorreranno spesso nella campagna del nuovo Black Ops, combinati all’iconica key art concepita da Treyarch. Il tutto è unito a Easter egg ed elementi grafici ufficiali forniti dallo studio di sviluppo che i veri fan sapranno riconoscere.

Seguendo il regolamento, l’acquisto di una delle due t-shirts garantirà l’accesso alla Beta del nuovo capitolo della saga Black Ops. Una volta completato l’acquisto, verrà inviato via mail il codice per l’accesso anticipato alla Beta di Call of Duty: Black Ops 6 che sarà valido da venerdì 30 agosto alle 19:00 fino a martedì 4 settembre alle 19:00.

Per maggiori informazioni sul regolamento e su come acquistare le t-shirts in edizione limitata,visita il sito di Dolly Noire

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile dal 25 ottobre!