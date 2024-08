Eurovision - sarà a Basilea l'edizione 2025

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.

Spettacolo - L'Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea. L'annuncio ufficiale è arrivato stamattina: "Dopo un processo di selezione competitivo che ha visto un numero di potenziali città ospitanti restringersi a Basilea e Ginevra, la terza città più popolosa della Svizzera ha vinto e ospiterà il 69mo Eurovision Song Contest". Dopo la vittoria di Nemo, con il brano 'The Code', la manifestazione approda dunque in Svizzera, all'arena di St. Jakobshalle, a Münchenstein, nei pressi della città. Tra i criteri che hanno determinato la scelta, spiega il sito dell'Eurovision, le strutture della sede, le infrastrutture locali e la capacità di ospitare migliaia di delegazioni in visita, troupe, tifosi e giornalisti da tutto il mondo. Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio. E' la prima volta che l'Eurovision Song Contest non viene ospitato da una capitale per 6 gare consecutive.

"L'Ebu è entusiasta che Basilea sia stata scelta come città ospitante per l'Eurovision Song Contest 2025. Il concorso è nato in Svizzera a Lugano nel 1956", spiega Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest. "La posizione strategica di Basilea al crocevia dell'Europa la rende la cornice ideale per un evento che celebra il potere della musica di connettere le persone oltre confine".