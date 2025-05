Eurovision 2025: Basilea accoglie le delegazioni tra entusiasmo, proteste e nuove regole

Basilea apre ufficialmente le porte all’*Eurovision Song Contest 2025* con una spettacolare cerimonia inaugurale sul celebre Turquoise Carpet, lungo ben 1,3 chilometri: il più esteso nella storia della manifestazione. Le 37 delegazioni partecipanti hanno sfilato davanti a migliaia di fan accorsi da tutta Europa.

Lucio Corsi protagonista e proteste contro Israele

Il rappresentante italiano Lucio Corsi è stato accolto con grande entusiasmo mentre attraversava le strade di Basilea su uno storico tram, tra selfie e cori dei fan. Ma la cerimonia non è stata solo festa: una parte del pubblico ha manifestato a favore della Palestina, criticando la presenza di Israele in gara a causa del conflitto in corso in Medio Oriente.

La polemica ha coinvolto anche Nemo, vincitore svizzero dell’edizione 2024, che ha espresso dubbi pubblici sulla partecipazione israeliana. Nemo si è unito a oltre 70 artisti, tra cui diversi ex vincitori, firmatari di una lettera aperta indirizzata all’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU). Nonostante le critiche, l'EBU ha confermato la presenza di Israele, rappresentata da Yuval Raphael, sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Nuove regole sulle bandiere e calendario delle semifinali

Tra le novità di questa edizione, l’introduzione di una regolamentazione sulle bandiere ammesse sul palco: gli artisti potranno sventolare esclusivamente quella del proprio paese. La decisione arriva dopo alcune controversie nelle scorse edizioni. Nel 2024, Nemo aveva sventolato una bandiera queer, mentre nel 2023 Marco Mengoni aveva mostrato il tricolore italiano e la bandiera Progress Pride.

Per il pubblico presente in sala, invece, sarà consentito esporre qualsiasi bandiera non vietata dalla legge svizzera.

Le date e i partecipanti alle semifinali

Il calendario delle semifinali prevede la prima serata il 13 maggio con questo ordine di esibizione:

1. Islanda2. Polonia3. Slovenia4. EstoniaSpagna (già in finale)5. Ucraina6. Svezia7. Portogallo8. Norvegia9. BelgioItalia (già in finale)10. Azerbaigian11. San Marino12. Albania13. Paesi Bassi14. CroaziaSvizzera (già in finale)15. Cipro

Il 15 maggio si esibiranno:

1. Australia2. Montenegro3. Irlanda4. Lettonia5. Armenia6. AustriaRegno Unito (già in finale)7. Grecia8. Lituania9. Malta10. GeorgiaFrancia (già in finale)11. Danimarca12. Cechia13. Lussemburgo14. IsraeleGermania (già in finale)15. Serbia16. Finlandia

