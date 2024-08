Motorola annuncia Edge 50 Neo, Edge 50, moto g55 e moto g35

Motorola annunciaoggi motorola edge 50 neo.Il nuovo smartphone motorola combinaun design armonioso, colori brillanti e finiture premium, con una struttura resistente, dalla protezione subacqueaalla certificazione militare eun ottimo sistema di fotocamere, potenziato da moto ai, che permette ai consumatori di esplorare la propria creatività e di catturare splendidi scatti in diversi scenari o condizioni di luce.

In particolare, la fotocamera principale del dispositivo combina la superiore sensibilità alla luce del sensore LYTIA™ di Sony con l'elaborazione delle immagini di moto ai per garantire un risultato ottimale.

motorola edge 50 neo sarà disponibile da oggi nella versione 8/256 GB su tutti i canali ad un prezzo di partenza di 429 euro. Inoltre, sarà disponibile sempre da oggi all’acquisto da Mediaworld nella versione con taglio di memoria da 12/512 GB in bundle con le nuove moto buds + (del valore di 129,90 euro) ad un prezzo di 499 euro.

A completare la famiglia edge 50, ancheedge 50, che sarà disponibile da oggi solo su Amazon ad un prezzo di partenza di 599 euro.

Inoltre arrivano sul mercato anche i nuovi moto g35 5G e moto g55 5G: sono stati progettati per il lavoro tanto quanto per il tempo libero. Dotati di display sorprendenti e di un audio coinvolgente che amplifica ogni canzone o scena, i nuovi dispositivi offrono un'esperienza audiovisiva di livello cinematografico. Con un design accattivante, una batteria a lunga durata ed eccellenti sistemi di fotocamere, moto g55 5G e moto g35 5G consentono di scattare foto, navigare sui social media o guardare in streaming l'ultimo film per ore e ore.