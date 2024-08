CINEMA - Reveal Trailer

CINEMA è un'avventura thriller immersiva, in cui il giocatore ha il controllo del tempo e del complesso intreccio di causa ed effetto, all'interno di un ambiente ispirato ai film muti. Con la possibilità di navigare tra diverse linee temporali e persino crearne di nuove, il giocatore sperimenta una meccanica di gioco unica e coinvolgente.- Interagisci con personaggi misteriosi mentre raccogli indizi e prove cruciali per risolvere il caso.- Naviga nel tempo muovendoti sia in avanti che indietro, ed esplora ricchi ambienti Art Deco attraverso lo spazio e i momenti nel tempo.- Usa le informazioni provenienti dal futuro per cambiare gli eventi del passato, creando nuove linee temporali per risolvere crimini complessi e rivelare verità nascoste.Siamo inoltre orgogliosi di annunciare che CINEMA è stato selezionato tra i Selected Indie 80 al Tokyo Game Show 2024! Questa prestigiosa selezione mette in evidenza i migliori giochi indie da tutto il mondo, e siamo onorati di farne parte.Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e non dimenticate di aggiungere CINEMA alla vostra wishlist su Steam!Trinity Team

https://store.steampowered. com/app/3144070/CINEMA/