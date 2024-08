GUNDAM BREAKER 4 DISPONIBILE

GUNDAM BREAKER 4, l'atteso gioco d'azione hack and slash cooperativo di Bandai Namco Europe, è ora disponibile per tutti gli aspiranti piloti di Gundam nel mondo. Il nuovo titolo è un'immersione memorabile nel franchise grazie a un avvincente gameplay ricco d'azione e incentrato sulla costruzione di modelli Gunpla personalizzati, che sarà poi possibile portare in battaglia. Ma si potrà anche potenziarli con nuove parti o pezzi migliorati, oltre a costruire nuovi Mobile Suit per continuare a combattere, nonché condividerli con gli altri giocatori tramite fotografie e diorami. GUNDAM BREAKER 4 è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Come aspiranti hobbisti di Gunpla, i giocatori potranno dare vita ai propri mecha utilizzando le parti di oltre 250 Mobile Suit iconici provenienti dall'intera serie di Gundam, per poi testare le proprie creazioni in un campo di battaglia virtuale con un massimo di 3 giocatori in un'esperienza multiplayer in cooperativa. Crea potenti combo concatenando attacchi in mischia e a distanza, combatti attraverso le missioni per hackerare, colpire e distruggere orde di mech nemici e rimuovi le loro parti per ottenere e aggiornare le build.GUNDAM BREAKER 4 introduce una nuova caratteristica alla serie, in cui i giocatori potranno usare due armi differenti per dare vita a combo uniche nella loro missione per ottenere le parti migliori per realizzare il Gunpla perfetto. Combatti attraverso la modalità storia interamente doppiata per scoprire le sinistre trame nel simulatore di battaglie GBBBB.

Guarda il trailer di lancio diGUNDAM BREAKER 4:

https://youtu.be/BCp4mR-mjlI

Tra le battaglie, i giocatori potranno accedere a un garage di mecha, in cui potranno personalizzare le proprie creazioni con nuove parti nonché pitture, effetti cromatici e decalcomanie per creare il proprio mecha da perfetti fan di Gundam. Una volta terminata la creazione del proprio Gunpla, sarà possibile condurlo in una serie di missioni sia online che offline. Elimina i boss o affronta orde di mecha nemici per guadagnare nuove parti ed equipaggiare nuove abilità. Affronta una missione Quest per combattere per un vero e proprio tesoro di parti di Gunpla o seleziona determinati nemici PNG per intascare le loro taglie e ottenere valuta extra nel gioco. Per i più creativi, GUNDAM BREAKER 4 introduce la nuova modalità Diorama. Consente di creare alcuni scenari elaborati con un'ampia varietà di sfondi, elementi ambientali ed effetti speciali, oltre a posizionare qualsiasi Gunpla in un diorama e catturare la posa perfetta con modelli altamente articolabili, per poi condividere le scene con i giocatori di tutto il mond