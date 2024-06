Maggiori dettagli su GUNDAM BREAKER 4

Scopri nuovi dettagli sulla storia e i personaggi diGUNDAM BREAKER 4, l'atteso hack and slash looter che sarà disponibile dal 29 agosto 2024 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.

InGUNDAM BREAKER 4, i giocatori potranno provare l'ultima evoluzione del Gunpla Battle Simulator, che ha riscosso un successo senza precedenti e che consente anche di incontrarsi online, chattare e socializzare. La storia si svolge durante l'accesso alla fase di beta test della nuova versione del simulatore, chiamata GUNPLA Battle Blaze: Beyond Borders (o GB4), a cui parteciperà il protagonista. Protagonista che incontrerà Tao, un utente ben informato ma piuttosto inesperto con una grande passione per SD Gundam, e Lin, una principiante dallo spirito competitivo. I tre formano un gruppo per combattere insieme, incontrando nuovi alleati e avversari. Man mano che avanzano di grado, finiscono col partecipare al "Battle Tournament", il più grande evento del gioco.

Oltre a Tao e Lin, nella storia del gioco avranno un ruolo importante anche Reco, il personaggio gestito dall'IA che fornisce notizie e informazioni sugli eventi, Mister Gunpla, il commentatore e presentatore degli Eventi del GB4, e Misa, la veterana alla guida del team Ayato Shopping District Gunpla inGUNDAM BREAKER 3. GUNDAM BREAKER 4 consentirà ai giocatori di personalizzare il proprio Gunpla con oltre 250 kit base, parti che potranno essere ottenute sconfiggendo i nemici in alcune battaglie che vedranno protagonisti Gunpla di varie dimensioni.

Combatti attraverso le missioni per sconfiggere e distruggere orde di mech nemici, rimuovendo le loro parti per ottenere e aggiornare le build. GUNDAM BREAKER 4 introduce una nuova caratteristica alla serie: i giocatori potranno usare due armi differenti per dare vita a combo uniche nella loro missione per ottenere le parti migliori per realizzare il Gunpla perfetto. Tra le battaglie, i giocatori potranno accedere a un garage di mecha in cui potranno personalizzare le proprie creazioni con nuove parti nonché pitture, effetti cromatici e decalcomanie per creare il proprio mecha di Gundam.

Un'altra caratteristica unica diGUNDAM BREAKER 4 è la modalità Diorama. Consente di creare alcuni scenari elaborati con un'ampia varietà di sfondi, elementi ambientali ed effetti speciali, oltre a posizionare qualsiasi Gunpla per catturare la posa perfetta con modelli altamente articolabili.

GUNDAM BREAKER 4

sarà disponibile dal 29 agosto 2024 ed è ora possibile preordinarlo per Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 e PC tramite Steam.