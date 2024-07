Chiama i tuoi amici e gioca GUNDAM BREAKER 4 in anticipo con l'Open Network Test (ONT) in arrivo il 19 luglio.

Scopri la collaborazione PAC-MAN X GUNDAM BREAKER 4

GUNDAM BREAKER 4, il gioco looter hack-and-slash in uscita il 29 agosto 2024 su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam, avrà un Open Network Test che inizierà il 19 luglio e permetterà di provare alcune parti del gioco e cominciare a creare i loro Gunpla preferiti.

L’ONT diGUNDAM BREAKER 4 consente ai giocatori di distruggere, costruire e combattere insieme a due amici mentre completano quest e creano il proprio Gunpla perfetto. Il pre-download sarà disponibile da mezzanotte del 18 luglio, mentre l'ONT sarà attivo ai seguenti orari:

Giorno 1, venerdì 19 luglio:

Sessione 1 dalle 02:00 alle 07:00



Sessione 2 dalle 11:00 alle 16:00

Giorno 2, sabato 20 luglio / domenica 21 luglio

Gioco disponibile dal 20 luglio alle 04:00 al 21 luglio alle 08:00

Oltre all'ONT, GUNDAM BREAKER 4 avrà una collaborazione con PAC-MAN disponibile all’uscita il 29 agosto. Sarà disponibile un livello ispirato agli iconici labirinti di PAC-MAN, dove i giocatori dovranno sconfiggere un gigantesco Gundam RX-78-2 a tema PAC-MAN. Giocando questa missione i fan riceveranno un emblema a tema PAC-MAN e potranno usarlo sui propri Gunpla.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/cNB_ZaEQ-_E

Per il trailer della collaborazione con PAC-MAN

https://youtu.be/lQI9DD2o_xo

GUNDAM BREAKER 4 è sviluppato da CRAFTS & MEISTER Co., Ltd, e vedrà i giocatori combattere da soli o con fino a due amici in modalità multiplayer cooperativo. Inoltre, il gioco ritorna agli albori del franchise lasciando creare ai giocatori il Gunpla dei loro sogni con un'ampia collezione di componenti, oltre a una nuova modalità diorama.

GUNDAM BREAKER 4

uscirà il 29 agosto 2024 ed è disponibile al pre-order per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam.