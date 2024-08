Tiktoker Khaby Lame: La cittadinanza italiana è un diritto, sei del posto dove cresci

Khaby Lame, tra i tiktoker più seguito al mondo con quasi 150 milioni di follower, ha recentemente rilasciato una dichiarazione in cui esprime il suo pensiero sulla cittadinanza italiana, un tema a lui molto caro. Nato in Senegal e cresciuto a Chivasso, Lame ha ottenuto la cittadinanza italiana solo nel 2022, nonostante avesse vissuto in Italia fin dall'infanzia. In un'intervista, ha sottolineato che il diritto alla cittadinanza dovrebbe essere riconosciuto a chi cresce in Italia, indipendentemente dalle origini.

Lame ha affermato che si è sempre sentito italiano, già prima di ricevere ufficialmente la cittadinanza, e che il suo caso evidenzia l'incoerenza del sistema attuale, dove migliaia di giovani nati e cresciuti in Italia ancora non hanno il riconoscimento formale. Ha espresso l'opinione che l'identità nazionale sia più legata alle esperienze e alla vita vissuta in un paese che ai documenti ufficiali.

La storia di Khaby, che ha conquistato il mondo dei social partendo dalle case popolari di Chivasso, è diventata un simbolo per molti altri ragazzi nella sua stessa situazione. Il sindaco di Chivasso ha recentemente annunciato una delibera che concederà la cittadinanza onoraria ai nuovi nati da genitori stranieri residenti in città, un passo simbolico che mira a sollecitare il dibattito politico sullo Ius Scholae.

La vicenda di Khaby Lame continua a richiamare l'attenzione su un problema diffuso in Italia, dove numerosi ragazzi vivono e crescono con la cultura italiana ma non vedono riconosciuti i loro diritti civili. Khaby spera che la sua visibilità possa contribuire a cambiare questa situazione e garantire una maggiore equità per tutti.