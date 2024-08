MySims, presto disponibili per Nintendo Switch

La squadra di The Sims è entusiasta di annunciare il ritorno di due adorabili giochi della saga di MySims con MySims: Bundle Relax, disponibile per Nintendo Switch il 19 novembre 2024. Annunciato stamattina in occasione di Nintendo Direct, questo affascinante spin-off di The Sims è uno spasso per tutti!

MySims: Bundle Relax include le riedizioni rétro di due giochi tra i più amati dai fan, MySims e MySims Kingdom, che invitano i giocatori a sbrigliare la propria creatività e a esplorare scenari familiari ricchi di enigmi da risolvere, luoghi da scoprire, una miriade di personaggi dalla spiccata personalità da incontrare, nonché tanto da costruire, colorare e decorare!

Per saperne di più su questi personaggi tanto amati e sulle avventure giocose che ti attendono in MySims: Bundle Relax, guarda il trailer, visita la redazione di The Sims qui.