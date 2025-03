Accomodatevi con due giochi classici di MySims, ora disponibili su PC

Riscopri l'affascinante mondo di MySims con MySims: Cozy Bundle, ora disponibile per PC! MySims: Cozy Bundle contiene le riedizioni retrò di due giochi molto amati dai fan, MySims e MySims Kingdom, che invitano i giocatori a esplorare deliziose città, isole e altro ancora. Gli avventurieri incontreranno personaggi adorabili con personalità uniche e viaggeranno attraverso mondi familiari liberando la loro immaginazione. Con enigmi da risolvere e tantissime cose da costruire, dipingere e decorare, questo iconico spin-off di The Sims stimolerà la creatività di vecchi e nuovi fan! MySims: Cozy Bundle include anche contenuti precedentemente esclusivi per l'originale MySims su PC, riportando sulle piattaforme moderne le amate opzioni di personalizzazione Create-A-Sim, i progetti, le decorazioni, i divertenti personaggi e The Gardens.

