Sudan - cede diga dopo forti piogge: almeno 60 morti

Tragedia in Sudan

Attualità - Tragedia in Sudan. Almeno 60 persone sono morte per il cedimento di una diga nei pressi di Port Sudan a causa delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali che da settimane colpiscono il Paese, teatro del conflitto tra Forze Armate e Forze di supporto rapido. Secondo le notizie dei media locali, il cedimento della diga di Arbat ha lasciato isolate diverse località della zona. Secondo dati riportati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari, si stima siano 118.000 gli sfollati a causa delle alluvioni e che in totale da inizio giugno siano 317.000 le persone colpite dalle conseguenze delle forti piogge in 60 località del Sudan. Circa 27.000 le case distrutte, fino a 31.240 quelle danneggiate.