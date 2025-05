Piogge torrenziali in India: almeno 50 morti tra Nuova Delhi e Uttar Pradesh

Il maltempo sta flagellando l’India settentrionale, dove almeno 50 persone hanno perso la vita a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute su diverse aree del Paese nelle ultime ore. Le autorità hanno confermato il bilancio, che resta purtroppo provvisorio.

Dramma a Nuova Delhi e nello stato dell’Uttar Pradesh

A Nuova Delhi si registrano cinque vittime, mentre in Uttar Pradesh il numero dei morti è salito a 45. Secondo quanto riportato da India Today, numerose abitazioni e infrastrutture sono state danneggiate, provocando disagi diffusi e allarme tra la popolazione.

Le piogge torrenziali hanno causato inondazioni improvvise, strade impraticabili e interruzioni nei servizi essenziali. In molte aree, le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per raggiungere i villaggi isolati e assistere i residenti in difficoltà.

Le previsioni meteo non lasciano ben sperare: secondo gli esperti, ulteriori precipitazioni potrebbero colpire la regione nei prossimi giorni, aumentando i rischi e aggravando la situazione già critica.

Le autorità hanno lanciato un nuovo avviso di allerta e invitano i cittadini alla massima prudenza. Continuano le operazioni di monitoraggio e assistenza nelle aree colpite dal disastro climatico.