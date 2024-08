Elezioni Usa - Kennedy jr si ritira: sosterrà Trump

Robert Kennedy Jr si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca, esprimendo il suo endorsement per Donald Trump nelle elezioni in programma negli Stati Uniti il 5 novembre.

Robert Kennedy Jr

Attualità