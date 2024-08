Quinn, Jack e Luke Hughes sono i primi fratelli ad essere presenti tutti insieme

come atleti di copertina di EA SPORTS

'L'hockey è strutturato in modo diverso' - Guardate il trailer ufficiale di NHL 25 QUI;

Pre-ordinate il gioco ora!

EA sta portando la vera expertise dell'hockey ai fan di tutto il mondo con EA SPORTS™ NHL® 25, in arrivo su PlayStation®5 e Xbox Series X|S il 4 ottobre 2024. Alimentato da ICE-Q, NHL 25 è costruito in modo diverso, con l’obiettivo di dare ai giocatori il tempo e lo spazio per controllare ogni centimetro del ghiaccio, offrendo un'esperienza autentica, che riproduce il talento dell’élite della NHL. In onore di NHL 25, i fratelli Quinn, Jack e Luke Hughes saranno i primi fratelli a presenziare insieme su una copertina di EA SPORTS: il loro gioco su ghiaccio, infatti, simboleggia perfettamente l'evoluzione significativa di NHL 25 in termini di intelligenza del gameplay.

Costruito su un nuovissimo sistema di animazione basato sulla logica, ICE-Q risponde agli eventi contestuali con un realismo senza precedenti ed è alla base della revisione del gameplay di Chel. Il pattinaggio Next-Gen Vision Control consente ai giocatori di percorrere la linea blu, di avvicinarsi a chi sta portando avanti il disco, di rimanere agganciati alla porta e molto altro ancora. L'IA potenziata aiuta i giocatori a realizzare giocate autentiche con un nuovo playbook che perfeziona i power play e forza il ghiaccio per un migliore posizionamento generale e per creare opportunità offensive. Le Azioni Reattive utilizzano inoltre una serie di nuove animazioni per rendere i pattinatori più efficienti nelle situazioni critiche, aumentandone la velocità, l'evitamento delle collisioni e l'affidabilità.

“Il nuovo sistema per gameplay ICE-Q rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui i giocatori vivranno il gioco, con la sua profonda intelligenza che dà loro il controllo completo su ghiaccio”, ha dichiarato Mike Inglehart, Senior Game Design Director at EA Vancouver. “L'hockey è strutturato in modo diverso, con NHL 25 che offre una maggiore autenticità, grandi rivalità di squadra e si ispira alle superstar di nuova generazione di questo sport, che continuano a ridefinire il gioco”.

La dedizione di NHL 25 verso l’expertise dell'hockey è personificata dagli atleti di copertina di quest'anno. Sebbene Quinn, Jack e Luke Hughes si siano creati una carriera impressionante grazie alle loro abilità uniche, sono noti come famiglia per la loro eccezionale capacità di pattinare e per il loro QI hockeystico. Come primi fratelli ad apparire sulla copertina di un titolo EA SPORTS, la loro capacità di anticipare il gioco si adatta perfettamente al modo in cui ICE-Q forza il ghiaccio su NHL 25 e dà ai giocatori tempo e spazio per realizzare le loro giocate.

“Ci sentiamo incredibilmente onorati di essere sulla copertina di NHL 25”, ha dichiarato Quinn Hughes dei Vancouver Canucks. “Essere presente insieme ai miei fratelli è quel tipo di cosa che sogni da bambino, ma che non potresti mai immaginare accada davvero nella vita reale”.

“È stato un momento di grande orgoglio per tutti noi quando abbiamo visto la copertina Deluxe”, ha dichiarato Jack Hughes dei New Jersey Devils. “Ci ha ricordato che sul ghiaccio siamo in competizione, e impariamo sempre l'uno dall'altro, ma fuori dal campo siamo fratelli che amano giocare a hockey”.

“Essere in copertina con i miei fratelli è incredibilmente emozionante”, ha dichiarato Luke Hughes dei New Jersey Devils. “Abbiamo una storia che riguarda l’hockey unica nel suo genere, che sta crescendo insieme a noi, e ora abbiamo una copertina unica nel suo genere. Non vediamo l'ora che i fan provino NHL 25”.

NHL 25 include modifiche al gameplay, abilità basate sui tempi unici, una nuova struttura per i WOC Live Events, la modalità Wildcard HUT e una progressione XP semplificata e a percorso unico condivisa in tutto HUT. I tempi unici basati sull'abilità migliorano l'autenticità del gioco e creano momenti unici. Studiando la zona d'attacco e trovando un compagno di squadra libero, i giocatori vengono premiati con l'impatto di un micidiale one-timer, che porta alla possibilità di segnare un goal al cardiopalma. Il nuovissimo Grudge Match System tiene traccia della storia degli incontri tra le squadre in tutte le principali modalità online e offline e arricchisce la serie con speciali X-Factor guadagnati negli incontri precedenti contro le squadre rivali. Inoltre, l'introduzione della tecnologia Sapien e la potenza del nostro Frostbite Engine sulle console next-gen offrono un miglioramento visivo per quanto riguarda la somiglianza dei personaggi.

Anche la modalità Franchise, amatissima dai fan, viene rinnovata, a partire dal Franchise Hub, caratterizzato da una navigazione semplificata che consente ai giocatori di accedere a informazioni nuove, pertinenti e semplici. Questa esperienza d'utilizzo migliorata della modalità Franchise è solo uno dei tanti aggiornamenti in arrivo per questa modalità. Altri annunci sono in arrivo nelle settimane che precedono il lancio a livello mondiale. Maggiori dettagli su ognuna di queste caratteristiche saranno forniti nei video deep dive prima del lancio.

La EA SPORTS NHL 25 Deluxe Edition include sette giorni di accesso anticipato, 4600 NHL Points, HUT NHL Player Pack, HUT “Hockey is Family” Objectives Choice Pack (x2, 82 OVR), HUT Cover Athlete Choice Pack (84 OVR, 1 di 8), HUT Wildcard Starter Choice Pack (84 OVR, 1 di 6), WOC Battle Pass XP Boost (x2), WOC Player Set esclusivo e ricompensa immediata in NHL 24 (a scelta tra Jack, Quinn o Luke Hughes a 99 OVR). I giocatori che pre-ordinano* la NHL 25 Deluxe Edition entro il 13 settembre ricevono un ulteriore HUT Hughes Brothers Choice Pack (84 OVR). I fan possono anche ottenere un'offerta pre-ordine che premia la loro fedeltà, per ricevere uno sconto del 10% sul pre-ordine della NHL 25 Deluxe Edition. Tutte le edizioni e le informazioni per il pre-ordine sono disponibili qui.

I membri di EA Play** hanno diritto a 10 ore di prova a partire da sette giorni prima del lancio e a premi e sconti in-game per NHL 25 durante la stagione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito di EA Play.