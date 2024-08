Fedez e la frecciatina a Chiara Ferragni nel nuovo brano Di Caprio

Durante un evento a Porto Rotondo, Fedez ha sorpreso il pubblico con uno spoiler del suo nuovo singolo, "Di Caprio", realizzato in collaborazione con il giovane rapper napoletano Niky Savage. La canzone, che ha subito catturato l'attenzione dei social, contiene una strofa che molti hanno interpretato come una frecciatina diretta a Chiara Ferragni, ex moglie del rapper. La frase "Panettone, ma non è Balocco" ha scatenato un acceso dibattito online, con i fan che si chiedono se il testo sia un velato riferimento alla fine del matrimonio tra i due.

Questo nuovo brano arriva a pochi mesi di distanza dall'uscita di "Sexy Shop", altro singolo di Fedez che già aveva alimentato speculazioni su possibili riferimenti alla Ferragni. Nonostante le continue smentite del rapper, l'attenzione mediatica rimane alta, complici anche i suoi recenti post su Instagram, in cui Fedez ha pubblicato messaggi criptici che sembrano alludere alla rottura.

Le reazioni sui social sono state immediate e contrastanti: da un lato, c'è chi sostiene Fedez, dall'altro, i fan di Chiara Ferragni che vedono in questi testi un'ulteriore provocazione. Non è chiaro se la Ferragni risponderà a questa nuova ondata di speculazioni, ma una cosa è certa: il pubblico non perde occasione per monitorare ogni mossa dei due ex coniugi.

Questa nuova uscita musicale conferma il trend di Fedez di utilizzare la sua musica come mezzo per esprimere emozioni e riflessioni personali, creando allo stesso tempo curiosità e dibattito tra i suoi fan.

Fonti: Fanpage, Il Sussidiario, Novella 2000.