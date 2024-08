Dybala lascia la Roma per l'Al-Qadsiah: accordo vicino alla conclusione

Paulo Dybala ha deciso di lasciare la Roma per unirsi al club saudita Al-Qadsiah. L'attaccante argentino ha accettato un contratto triennale del valore complessivo di 75 milioni di euro, una cifra che ha pesato nella sua scelta di dire addio al club giallorosso. Dopo giorni di riflessione e diverse trattative, Dybala ha scelto di intraprendere questa nuova avventura lontano dall'Europa, dove avrebbe preferito rimanere per giocare in Champions League, idealmente in Premier League.

Le negoziazioni tra la Roma e l'Al-Qadsiah stanno raggiungendo la fase finale, con il club italiano che è pronto ad accettare un indennizzo di circa 3 milioni di euro, una somma decisamente inferiore rispetto alla clausola rescissoria di 12 milioni scaduta il 31 luglio. Nelle prossime ore, l'agente di Dybala avrà un incontro decisivo con la dirigenza della Roma per definire gli ultimi dettagli dell'accordo.

La partenza di Dybala segna la fine di un capitolo importante nella sua carriera in Serie A, dopo aver vestito le maglie di Palermo, Juventus e Roma, dove ha lasciato un segno significativo con le sue prestazioni. Ora, la Roma dovrà cercare un sostituto all'altezza per colmare il vuoto lasciato dall'argentino e proseguire il cammino nella stagione 2024/2025.