Nuovo trailer della Sengoku Dynasty

Lo sviluppatore Superkami e l'editore Toplitz Productions sono entusiasti di rivelare il loro nuovo trailer per il suo gioco di ruolo open-world multigenere, costruzione di città, simulazione di vita e gioco di sopravvivenza Sengoku Dynasty.

Il nuovo trailer offre una visione onnicomprensiva dello straordinario mondo della dinastia Sengoku, che si è continuamente evoluto attraverso una serie di aggiornamenti che hanno perfezionato le meccaniche di gioco, migliorato la precisione storica e aggiunto contenuti coinvolgenti. Dagli umili inizi della vita contadina fino al successo della leadership e del rispetto, Sengoku Dynasty accompagna i giocatori in un viaggio avvincente in cui il destino che scelgono di creare passa attraverso le decisioni che prendono.

I giocatori possono costruire villaggi e insediamenti in fiorenti comunità in tutta la valle utilizzando le risorse che raccolgono e lavorare la terra attraverso la coltivazione agricola mentre coltivano e commerciano in una vita di pace e armonia.

Dagli splendidi frutteti di ciliegi e prati fioriti, alla costa frastagliata e alle fitte foreste di bambù, Sengoku Dynasty è uno splendore visivo da vedere, reso ancora migliore dai recenti aggiornamenti all'illuminazione e ai miglioramenti grafici. Inoltre, la dinastia Sengoku ha beneficiato di un sistema di progressione rivisto, di un miglioramento del comportamento e della reattività dei lavoratori dell'IA degli NPC, di un'interfaccia utente migliorata e dell'implementazione di un nuovo sistema di posizionamento su strada.

In Sengoku Dynasty, i giocatori hanno vissuto un viaggio pacifico, lontano dal tumulto dei territori daimyo. Tuttavia, il rilascio della versione 1.0 entro la fine dell'anno consentirà ai giocatori di sperimentare il caos dell'epoca attraverso il sistema di combattimento appena introdotto.

Con la versione 1.0 all'orizzonte, Sengoku Dynasty continuerà ad espandersi con estese funzionalità di combattimento, un sistema dinamico di dinastia, accampamenti di banditi, missioni ed eventi stagionali, un editor di personaggi e più contenuti di fine gioco. L'arrivo di ogni aggiornamento avvicina la community dei giocatori a un mondo vivente coinvolgente che incapsula perfettamente l'essenza del Giappone feudale.

Per maggiori dettagli sui recenti aggiornamenti del gioco e sui contenuti attuali, visita la pagina Steam ufficiale del gioco qui.

Il rilascio della versione 1.0 di Sengoku Dynasty avverrà nel novembre 2024, quindi resta sintonizzato, ottieni subito la chiave di accesso anticipato o la lista dei desideri per la versione 1.0.