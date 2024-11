Sengoku Dynasty 1.0 è disponibile per PC

Il gioco open-world multi-genere ambientato nel Giappone feudale riporta in vita il passato turbolento del Giappone con avventure in single player e modalità co-op

Lo sviluppatore Superkami e il publisher Toplitz Productions sono entusiasti di annunciare che la versione 1.0 del loro gioco multi-genere open-world di costruzione di villaggi, simulazione di vita e sopravvivenza Sengoku Dynasty è ora disponibile su PC.

Dopo poco più di un anno in early access, e con numerosi aggiornamenti di contenuto significativi, il mondo immersivo del Giappone medievale prende vita con dettagli mozzafiato. I giocatori PC possono ora intraprendere la propria avventura in modalità single player o con un massimo di tre amici in modalità co-op, iniziando a costruire la propria dinastia nel turbolento passato del Giappone feudale.

Con il rilascio della versione 1.0, Sengoku Dynasty introduce importanti nuove funzionalità, incluse regioni che puoi conquistare per consolidare la tua ascesa al potere. Affronta banditi più pericolosi e i loro accampamenti, combattendo per il controllo – ora anche in modalità FPP. I giocatori hanno anche l'opzione di evitare i combattimenti e concentrarsi sull'espansione pacifica, sbloccando nuove regioni e assicurando l’accesso a risorse rare per sbloccare tecnologie uniche, avanzando la propria dinastia. Questo sistema offre un’immersione più profonda nelle continue lotte territoriali del Giappone feudale, offrendo ai giocatori un controllo dinamico delle regioni.

Un editor di personaggi e la possibilità di giocare come un personaggio femminile arricchiscono ulteriormente le opzioni di personalizzazione ora disponibili. Combinando un mix ricco di sopravvivenza, crafting ed esplorazione, i giocatori PC dovranno trasformare una terra devastata da carestie e guerre, costruendo un insediamento dove gli abitanti possano prosperare. Risorse come bambù, legno, minerale e pietra saranno materiali chiave per la costruzione, nonché per sviluppare strumenti agricoli e armi, come archi e perfino katane, essenziali per proteggere la comunità dai banditi che si aggirano nelle campagne.

Sengoku Dynasty è stato un lavoro di amore per Superkami, che ha mantenuto come priorità una rappresentazione realistica e fedele del contesto storico del Giappone del XVI secolo, attraverso un’accurata ricerca che ha coinvolto artigianato, armi, tessuti, architettura e usanze tradizionali.

I giocatori avranno l'opportunità di costruire le basi di economie di sussistenza e risorse tradizionali, aspetti fondamentali per la gestione del villaggio in Sengoku Dynasty. Attività come estrazione, forgiatura, caccia e agricoltura sono al centro di una comunità stabile e autosufficiente.

Gli importanti aggiornamenti di contenuto di Sengoku Dynasty hanno trasformato l'esperienza di gioco durante l’early access, migliorando la progressione dei giocatori, l'intelligenza artificiale, il bilanciamento della produzione e del consumo giornaliero nel villaggio, ampliando le opzioni agricole e introducendo un sistema di combattimento intuitivo.

Jan Cieslar, CEO di Superkami, commenta:

“Siamo grati per il tempo trascorso in Early Access e per tutti i feedback che abbiamo ricevuto dalla nostra community. Avete contribuito a plasmare il gioco come è oggi. Siamo entusiasti del futuro di Sengoku Dynasty - c’è ancora molto da arrivare nel 2025, inclusi i porting per console che porteranno il gioco a nuovi giocatori per la prima volta.”

Sengoku Dynasty offre ai giocatori PC la possibilità di costruire la propria eredità, scegliendo di abbracciare lo stile di vita di monaco, leader, artigiano o guerriero e sfruttando i vantaggi di ciascuna specializzazione mentre forgiano la propria dinastia e onorano le tradizioni del Giappone storico.

Per ulteriori dettagli su Sengoku Dynasty, i giocatori possono visitare la pagina ufficiale su Steam .

Superkami e Toplitz Productions sveleranno ulteriori dettagli sui piani per Sengoku Dynasty su console all’inizio del 2025.