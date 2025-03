Sengoku Dynasty riceve un nuovo importante aggiornamento

Il team di sviluppo Superkami e l'editore Toplitz Productions sono entusiasti di annunciare l'uscita del nuovo aggiornamento denominato "Mono No Aware" per il loro mix di city builder e life-sim open world Sengoku Dynasty . Questo segna la prossima pietra miliare nella roadmap post-rilascio per l'avventura feudale, in cui ti trasformi da sopravvissuto a potente Daimyo e ti metti alla conquista del vasto mondo di gioco da solo o con un massimo di quattro partecipanti in modalità multigiocatore cooperativa. Sia i veterani che i nuovi arrivati ??apprezzeranno i miglioramenti apportati con l'aggiornamento attuale, che si traduce approssimativamente in "apprezzamento della vita", indipendentemente dal loro stile di gioco preferito. Con l'aggiunta di "Personal Quests", l'elenco già ampio di attività in Sengoku Dynasty diventa ancora più lungo. Questi compiti sono distribuiti proceduralmente tra tutti i tuoi abitanti del villaggio e altri PNG amichevoli. Nei futuri aggiornamenti, questo sistema verrà esteso con più tipi di missioni e PNG unici per distribuirle. Un'altra grande aggiunta è il potenziamento della funzionalità Dynasty: mentre prima eri in grado di crescere una famiglia, ora puoi effettivamente iniziare a giocare come tuo discendente e assumerti il ??compito di forgiare una dinastia rinomata. La tua progenie erediterà il tuo inventario e il livello di dinastia, ma inizierà con un albero di perk vuoto, un po' di XP per gli sblocchi iniziali e un potente perk di background ereditabile. Continua la discendenza e potresti essere in grado di collezionarli tutti.

Anche l'aspetto survival è stato migliorato: con i nuovi stati che hanno un impatto sulla tua salute e possono persino ucciderti, devi adattarti al tuo ambiente più che mai. Piove a dirotto? Cerca riparo sotto un tetto protettivo o una formazione rocciosa per non bagnarti completamente. In inverno apprezzerai il calore di un falò che ti impedirà di morire congelato. Numerosi altri miglioramenti includono un'ulteriore ottimizzazione delle prestazioni, correzioni di bug e molto altro. Le note complete della patch possono essere trovate su Steam , dove puoi anche seguire il gioco per non perdere nessuna novità o aggiornamento.

Naturalmente tutti gli aggiornamenti rilasciati e quelli futuri saranno integrati nelle versioni per console di Sengoku Dynasty attualmente in fase di sviluppo e la cui uscita è prevista per la fine dell'anno. La data di uscita prevista per queste sarà annunciata nelle prossime settimane.

