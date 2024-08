Lavoro - Calderone: Dobbiamo portare tasso occupazione al 68%

Non è solo il bonus a dare la soluzione al problema, va costruito un sistema di servizi efficiente - dice Calderone - Il bonus va messo accanto a politiche di conciliazione dei tempi di vita, lavoro e famiglia che parlino di genitorialità.

lavoro - "Dobbiamo portare il tasso di occupazione, che pur essendo il più alto di sempre è comunque al 62%, intorno alla soglia del 68%. Se fossimo al 68% oggi non avremmo tutto quell'impatto negativo che invece ci viene dato da una leva demografica negativa". Così la ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone, intervenendo al panel 'Politiche e strategie per un lavoro che cambia' al Meeting di Rimini. Sugli interventi a favore della famiglia in manovra "non c'è assolutamente nessuna volontà di tornare indietro, anzi. Il nostro obiettivo è di poter consolidare queste azioni rendendole più importanti e strutturali" nel rispetto degli equilibri di bilancio. "Non è solo il bonus a dare la soluzione al problema, va costruito un sistema di servizi efficiente - dice Calderone - Il bonus va messo accanto a politiche di conciliazione dei tempi di vita, lavoro e famiglia che parlino di genitorialità.

