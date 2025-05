Lavoro, occupazione in crescita a marzo 2025: +450mila rispetto al 2024

A marzo 2025, l'occupazione in Italia ha registrato un aumento di 450mila unità rispetto allo stesso mese del 2024. Questo incremento è il risultato di un aumento dei dipendenti permanenti (+673mila) e degli autonomi (+47mila), mentre si è verificato un calo nei dipendenti a termine (-269mila). I dati sono stati forniti dall'Istat. Rispetto al mese precedente, l'occupazione ha subito una diminuzione dello 0,1%, pari a -16mila unità, con una riduzione soprattutto tra le donne, i minori di 35 anni, i dipendenti a termine e gli autonomi. Per gli altri gruppi, come gli uomini e i dipendenti permanenti, si è registrato un aumento del numero di occupati. Il tasso di occupazione è rimasto stabile al 63%.

Nel confronto con il quarto trimestre del 2024, il primo trimestre del 2025 ha visto un aumento di 224mila occupati (+0,9%). Questo aumento si associa a un incremento delle persone in cerca di lavoro (+0,5%, pari a +7mila) e a una diminuzione degli inattivi (-1,7%, pari a -217mila). Il tasso di disoccupazione a marzo è salito al 6%, con un incremento di 0,1 punti rispetto al mese precedente, mentre il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 19%, aumentando di 1,6 punti. La crescita delle persone in cerca di lavoro (+2,1%, pari a +32mila) ha riguardato principalmente gli uomini e i minori di 50 anni. Il calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,1%, pari a -11mila) ha coinvolto soprattutto gli uomini e i 35-49enni, mentre è aumentato tra le donne e nelle altre fasce d'età, con l'eccezione dei 15-24enni, dove si è osservata una stabilità. Il tasso di inattività rimane invariato al 32,9%. Rispetto a marzo 2024, sia il numero di persone in cerca di lavoro (-11,8%, pari a -208mila) che quello degli inattivi (-0,9%, pari a -107mila) sono diminuiti.

