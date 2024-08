realme festeggia il sesto compleanno con il “realme Cool Tech Fest”

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia oggi che il suo annuale 828 Fan festival quest'anno sarà seguito da un “realme Cool Tech Fest”.

Nell'anno del suo sesto anniversario, realme ha raggiunto traguardi significativi nel mercato europeo: secondo gli ultimi dati del secondo trimestre del 2024, realme si colloca ora tra i primi 4 marchi di smartphone in Italia, con un impressionante tasso di crescita annuale del 112%. In Spagna, realme si è assicurata una posizione tra le prime 5, vantando un notevole tasso di crescita del 76%, diventando il marchio in più rapida crescita tra i primi cinque sul mercato. Questi risultati evidenziano il successo dell'espansione di realme e la sua solida presenza sul mercato in Europa.

Per celebrare il successo e come segno di gratitudine per il supporto incrollabile degli ultimi sei anni, realme lancia quindi il "realme Cool Tech Fest", durante il quale offrirà ai fan incredibili promozioni sui prodotti e introdurrà tecnologie destinate a rivoluzionare il settore degli smartphone.

SuperSonic Charge da 320W: il “miracolo” di potenza in 4 minuti

Durante il Festival, realme ha ospitato il "realme Cool Tech Tour". Organizzato per mostrare l'innovazione che vive nella sua sede centrale di Shenzhen, l'evento è stato l’occasione in cui realme ha presentato la sua rivoluzionaria SuperSonic Charge da 320W, una novità che stabilisce nuovi standard in termini di potenza, sicurezza ed efficienza. Questa tecnologia porta la ricarica rapida a livelli senza precedenti, trasformando l'esperienza utente nel settore degli smartphone.

Dopo l'introduzione della rivoluzionaria ricarica rapida da 240W nel realme GT3 nel febbraio 2023, la SuperSonic Charge da 320W segna un'altra pietra miliare per realme. Questa tecnologia all'avanguardia è attualmente la soluzione di ricarica più veloce al mondo, in grado di caricare completamente uno smartphone in soli 4 minuti e 30 secondi, fino al 26% della capacità in un minuto e oltre il 50% in meno di 2 minuti.

Più AI per la serie GT 6 in Europa

Oltre alla ricarica rapida, realme continua a guidare l'innovazione mobile con l'introduzione di sei nuove tecnologie che spaziano tra AI, prestazioni e imaging che guidano l'innovazione degli smartphone verso nuovi livelli.

In particolare, realme è lieta di annunciare che prossimamente sulla serie GT 6 arriveranno importanti aggiornamenti basati sull'AI, tra cui AI Smart Removal e AI Smart Summary, che saranno disponibili per gli utenti europei entro inizio settembre. Con queste funzionalità rivoluzionarie, realme si impegna a offrire esperienze tecnologiche che superino le aspettative degli utenti in tutto il mondo.

Offerte esclusive per festeggiare

Per ringraziare i clienti per il loro incrollabile supporto, durante il “realme Cool Tech Fest” sarà possibile scoprire offerte e sorprese imbattibili. Dal 22 al 28 agosto, saranno infatti disponibili sconti fino a 210 euro su una selezione di smartphone realme: