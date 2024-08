Toplitz Productions alla gamescom

Scopri nuovi titoli e anteprime esclusive, dall'azione ad alto numero di ottani ai simulatori di gestione iconici, alla Gamescom 2024

L'editore tedesco-austriaco Toplitz Productions è lieto di presentare il trailer dello showreel della gamescom, che mette in risalto uno dei suoi portafogli di giochi più diversificati, durante l'evento della durata di una settimana a Colonia.

Toplitz Productions presenterà un'entusiasmante gamma di giochi incontrando media, streamer e influencer del settore presso il suo stand nell'area business.

Dal tour de force visivo frenetico del suo gioco d'azione e mischia Unawake, che mostra la battaglia tra paradiso e inferno in tutta la sua brutale gloria, al ritorno di una vera icona con il suo coinvolgente simulatore di gestione aziendale Industry Giant 4.0. Toplitz Productions presenterà anche il mondo aperto ghiacciato di Permafrost di Spacerocket Games, dove i giocatori esploreranno, frugheranno e cacceranno per sopravvivere e costruire un futuro migliore dopo che un catastrofico evento globale ha fatto sprofondare il mondo in un incubo sotto zero.

Altrove nella line-up c'è Farmer's Dynasty 2 di Umeo Studios che si basa sulle fondamenta del suo predecessore di successo e offre una simulazione agricola open world ambientata in due linee temporali nel passato e nel presente. L'editore sta lavorando in collaborazione con il rinomato produttore di attrezzature elettriche, STIHL, implementando i loro prodotti di alta qualità nel gioco, migliorando così il realismo dell'esperienza agricola e artigianale in Farmer's Dynasty 2.

Vampire Dynasty dà vita al mito e al mistero dei vampiri; sviluppato da Mehuman Games, Vampire Dynasty darà ai giocatori un assaggio di cosa significhi essere un vampiro intrappolato tra il destino e l'eterna sete di sangue. Vampire Dynasty prosegue l'impegno dell'editore nel diversificare la propria gamma di prodotti all'interno del suo iconico marchio Dynasty.

Sengoku Dynasty, che è andato di bene in meglio con una serie di aggiornamenti significativi durante l'accesso anticipato, offrirà a Games Media un nuovo sguardo al viaggio finora fatto. Games Media avrà una visione approfondita dell'entusiasmante mix di survival game e city builder ambientato in un Giappone feudale open-world, oltre a scoprire maggiori dettagli sul suo nuovo entusiasmante aggiornamento di combattimento.

Ultimo ma non meno importante, il gioco d'azione survival open world Survive the Fall è l'ultima aggiunta di Toplitz Productions e si aggiunge a una serie di giochi già entusiasmante. I giocatori dovranno raccogliere bottini e combattere per ricostruire la loro comunità e scoprire i segreti del mondo caduto dopo l'impatto di un meteorite!

Trailer dello showreel: