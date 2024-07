Toplitz Productions partecipa alla Gamescom

Il ritorno di un'icona, una sopravvivenza gelida, un'azione viscerale e delle dinastie: la portata dei prodotti esposti è senza precedenti

L'editore tedesco-austriaco Toplitz Productions annuncia con orgoglio la sua partecipazione alla gamescom di quest'anno a Colonia.

Quando le porte si apriranno al più grande evento di gioco globale il 21 agosto 2024, Toplitz accoglierà media, streamer e influencer nel suo stand nell'area business, situato nel padiglione 4.1 - D38 - C29 per mostrare loro il portafoglio più diversificato che l'editore ha portato a gamescom ancora.

Dall'azione totale di Unawake al ritorno di una vera icona con il colosso gestionale Industry Giant 4.0, Toplitz Productions ha una gamma variegata di giochi imperdibili pronti per te.

La luna si è frantumata e ha gettato la Terra in un'apocalisse gelida. Cerca di sopravvivere contro ogni previsione nel mondo aperto e ghiacciato di Permafrost di Spacerocket Games, dove l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Aiuta le fazioni avversarie o prova a combattere tutti i pericoli di un ambiente spietato da solo con il tuo fidato cane, mentre esplori, frughi e cerchi di costruire un futuro migliore.

In termini di giochi gestionali, non ce ne sono molti più grandi del franchise Industry Giant. Non scoraggiarti per il nome enorme, con Industry Giant 4.0 il team di sviluppo Don VS Dodo non sta solo rivisitando la serie classica per un nuovo pubblico. Espandendo notevolmente il gameplay tradizionale e apportandovi un tocco unico, questa è la prossima generazione di giochi gestionali.

Farmer's Dynasty 2 di Umeo Studios si basa sulle fondamenta del suo predecessore di successo e offre una simulazione agricola a mondo aperto come nessun'altra. Con due linee temporali ambientate nel passato e nel presente, gli aspiranti agronomi possono sperimentare metodi agricoli sia tradizionali che moderni mentre costruiscono, rinnovano ed espandono le loro proprietà.

Un piccolo team di due sviluppatori, grandi visioni e un talento ancora più grande: l'hack&slash spaccaossa Unawake di RealityArts sfida tutte le probabilità e offre un tour de force visivo che deve essere visto per crederci. Esplora l'oscuro fantasy che ti vede coinvolto in una battaglia implacabile tra demoni e angeli. Combatti con varie armi contro un assalto infinito di nemici, sviluppa il tuo personaggio ed equipaggia il bottino migliore per avere la meglio. Oltre alla versione più recente per PC, possiamo mostrare per la prima volta in esclusiva a tutti i partecipanti la versione per Xbox Series X|S.

Diventa tutt'uno con la notte, banchetta con il sangue e costruisci un'eredità duratura con Vampire Dynasty, l'ultimo capitolo della rinomata serie, sviluppata da Mehuman Games. Scopri cosa significa essere un vampiro intrappolato tra il destino e l'eterna sete di sangue. Combatti per il tuo posto nella società fittizia di Sangavia, espandi la tua famiglia di vampiri e costruisci un castello come centro del potere eterno.

Sin dall'inizio dell'accesso anticipato, lo sviluppatore Superkami ha costantemente migliorato Sengoku Dynasty con un flusso di aggiornamenti significativi. Alla gamescom possiamo offrirti uno sguardo nuovo sull'entusiasmante mix di gioco di sopravvivenza e costruzione di città ambientato in un Giappone feudale a mondo aperto. Sii il primo a dare una sbirciatina ai nuovi contenuti che arriveranno nel gioco nelle prossime settimane e mesi.