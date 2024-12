Offerte invernali di Toplitz Productions

Brividi, emozioni e grandi risparmi: le offerte invernali di Toplitz Productions scaldano il cuore

Grandi risparmi con i saldi invernali di Steam

L'editore indipendente Toplitz Productions è pronto a congelare i prezzi con un'ampia gamma di giochi scontati in occasione dei Winter Sale annuali su Steam.

Con una slitta piena di offerte imperdibili, i giocatori potranno scegliere tra numerosi sconti, tra cui i titoli più amati come Medieval Dynasty al 35% di sconto, arricchito dal suo sorprendente nuovo Autumn Update, che introduce una serie di contenuti inediti, tra cui armi, abiti, opzioni di personalizzazione e molto altro. Sengoku Dynasty, con uno sconto del 25%, continua il tema medievale, questa volta nel Giappone del XVI secolo, e si unisce alla promozione subito dopo il lancio della Versione 1.0, che introduce il nuovissimo sistema Daimyo.

I giocatori possono approfittare anche di offerte di fine anno su altri titoli di Toplitz Productions, come il 50% di sconto su Wild West Dynasty per un'avventura di sopravvivenza nel selvaggio West, o il 70% di sconto su Lumberjack’s Dynast* e Farmer’s Dynasty per vivere attività di simulazione rurale.

Gli amanti dell'azione e della sopravvivenza possono scegliere Serum con il 35% di sconto oppure immergersi nell'atmosfera mistica delle dune di sabbia con Starsand, in offerta al 50%. Per chi invece vuole coltivare il proprio pollice verde, Garden Simulator fiorisce con uno sconto del 75%.

Altre offerte di fine anno includono classici gestionali come Airport Simulator 2019 con l'80% di sconto, Transport Giant con uno sconto del 50%, Traffic Giant al 50% e Hotel Giant con il 75% di sconto.

https://store.steampowered.com/publisher/Toplitz

Grandi sconti su tutto il catalogo dei giochi di Toplitz Productions - Grandi sconti su tutto il catalogo di giochi Toplitz Productions con riduzioni fino all'85%L'editore indipendente Toplitz Productions è entusiasta di annunciare una serie di sconti e grandi risparmi grazie alla sua ultima vendita su Steam.I giocatori possono approfittare di affari vantaggiosi su un vasto catalogo di titoli Toplitz, tra cui il criticamente acclamato Medieval Dynasty, che ora include la modalità cooperativa e una nuova mappa, l'Oxbow, attualmente in sconto del 30% per PC.

Toplitz Productions alla gamescom - Scopri nuovi titoli e anteprime esclusive, dall'azione ad alto numero di ottani ai simulatori di gestione iconici, alla Gamescom 2024 L'editore tedesco-austriaco Toplitz Productions è lieto di presentare il trailer dello showreel della gamescom, che mette in risalto uno dei suoi portafogli di giochi più diversificati, durante l'evento della durata di una settimana a Colonia.

Toplitz Productions partecipa alla Gamescom - Il ritorno di un'icona, una sopravvivenza gelida, un'azione viscerale e delle dinastie: la portata dei prodotti esposti è senza precedentiL'editore tedesco-austriaco Toplitz Productions annuncia con orgoglio la sua partecipazione alla gamescom di quest'anno a Colonia.