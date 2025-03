Play 2025 Bologna: Spin Master (RisiKo, Rubik's, Perplexus)

Al Play - Festival del Gioco, che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 aprile per la prima volta nel quartiere fieristico di Bologna, Spin Master - Editrice Giochi offre speciali momenti di svago e divertimento con i suoi iconici brand – RisiKo!, Rubik’s, Perplexus, Scarabeo – e numerosi ospiti speciali.

Si comincia dalla presentazione in anteprima assoluta di un’importante novità del Natale 2025: RisiKo! Alleanze Segrete, la nuova versione del gioco di strategia per antonomasia. A raccontare ai visitatori del Play - Festival del Gioco il nuovissimo RisiKo! Alleanze Segrete sarà il celebre inventore e game designer Spartaco Albertarelli, responsabile dello sviluppo della linea, che per tutto il weekend illustrerà ai fan in che modo la nuova edizione rivoluzioni il gioco con nuove meccaniche e strategie, aggiungendo un pizzico di mistero e imprevedibilità alle classiche battaglie per la conquista del mondo.

Protagonista del festival anche il rompicapo più giocato al mondo, Rubik’s, l’originale Cubo di Rubik, e tutte le sue versioni: un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di rompicapi, di ogni età e livello di abilità, che potranno scoprire i trucchi per risolverlo incontrando la star dei social e speedcuber Carolina Guidetti all’interno di una versione “maxi” del Cubo.

Un’altra grande attrazione dello stand di Spin Master – Editrice Giochi sarà la possibilità di cimentarsi con Perplexus, il rompicapo tridimensionale, assieme a Greta Galli, influencer e appassionata di games, con cui i partecipanti potranno testare la loro abilità nel superare i complessi percorsi del labirinto tridimensionale, sfidando sé stessi e gli altri giocatori.

Ma le sorprese non finiscono qui: all’interno dello stand i visitatori troveranno anche l’iconica plancia di RisiKo! in versione gigante, sulla quale potranno sfidarsi in appassionanti partite “maxi” nel gioco di strategia più amato in Italia che, in oltre 45 anni di storia, ha unito oltre 10 milioni di italiani di ogni età. Con centinaia di tornei regionali e nazionali organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2.500.000 partite disputate nella versione digital, 30 RisiKo! Club ufficiali sparsi su tutto il territorio italiano da Nord a Sud, RisiKo! è uno dei giochi più famosi in Italia, e quello con la community più forte e attiva, tanto che la parola “risiko” è usata quotidianamente nel linguaggio comune e in quello dei media come sinonimo di strategia.

Tutti gli eventi Spin Master – Editrice Giochi al Play - Festival del Gioco andranno in scena nello stand B1 (pad.20)