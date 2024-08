Bambino morso da cinghiale in spiaggia alla Maddalena

Sul posto è intervenuto il 118 che con la Guardia Costiera ha raggiunto il bimbo e lo ha trasportato in ospedale.

Attualità - Un bambino di 9 anni è stato morso da un cinghiale mentre era in spiaggia con i genitori sull'isola di Spargi, nell'arcipelago della Maddalena, in provincia di Sassari. Sul posto è intervenuto il 118 che con la Guardia Costiera ha raggiunto il bimbo e lo ha trasportato in ospedale. Il bambino ha avuto sei punti di sutura. Il fatto è accaduto venerdì scorso.