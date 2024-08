Torino - 81enne spara ad anziana coetanea e si suicida

Un uomo di 81 anni ha sparato a un'anziana coetanea e poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si è suicidato.

Attualità - Un uomo di 81 anni ha sparato a un'anziana coetanea e poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si è suicidato. E' accaduto questa mattina davanti al Comune di Collegno, in provincia di Torino. La donna, ferita da due colpi di pistola, è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torino che indagano. Non è ancora chiaro se la donna sia la moglie o la ex dell'81enne.