realme SuperSonic Charge da 320W ricarica completa in 4 minuti

realme guida il mondo nell'innovazione della ricarica rapida con il SuperSonic Charge da 320W, creando il "miracolo" di una ricarica completa in soli 4 minuti.

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha ridefinito gli standard del settore con la sua tecnologia di ricarica di nuova generazione da 320W. Il SuperSonic Charge da 320W raggiunge traguardi senza precedenti in termini di potenza, sicurezza ed efficienza, portando la ricarica rapida a nuovi livelli e trasformando l'esperienza utente in tutto il settore.

Un Miracolo in 4 Minuti: Una Nuova Era per la Ricarica

Il SuperSonic Charge da 320W segna un nuovo traguardo straordinario per realme nel campo della ricarica rapida, dopo aver già stabilito un primato con il 240W introdotto con il realme GT3 nel febbraio 2023.

Questa tecnologia all'avanguardia offre la potenza di ricarica più veloce al mondo, raggiungendo un'impresa rivoluzionaria: ricaricare completamente uno smartphone in soli 4 minuti e 30 secondi. In appena un minuto, il caricatore da 320W può portare il dispositivo al 26% di carica, e in meno di due minuti supera il 50%*.

Questa tecnologia rivoluzionaria ridefinisce l'esperienza di ricarica per gli utenti di smartphone, trasformando i lunghi tempi di attesa in un ricordo del passato. Con il "miracolo" dei 4 minuti, gli utenti possono ricaricare completamente i propri dispositivi nel tempo necessario di prendere un caffè o ascoltare una canzone, inaugurando una nuova era di ricarica “istantanea”. Il SuperSonic Charge da 320W di realme stabilisce un nuovo standard di comodità ed efficienza, migliorando la vita quotidiana degli utenti in tutto il mondo.

Prima Batteria Pieghevole al Mondo e Soluzioni Avanzate per la Sicurezza

Per anni, l'industria mobile ha cercato di raggiungere l'equilibrio perfetto tra potenza elevata, dimensioni compatte e sicurezza nella ricarica rapida. realme ha dedicato due anni di ricerca per affrontare questa sfida. Il SuperSonic Charge da 320W sfrutta tecnologie innovative e supera brillantemente questi ostacoli:

La Prima Batteria Pieghevole al Mondo per Smartphone: realme ha introdotto una batteria pieghevole rivoluzionaria, raggiungendo un'impressionante capacità di 4420mAh. Ispirata dal design dei dispositivi pieghevoli, questa batteria a quattro celle è composta da singole celle che possono essere caricate contemporaneamente. Ogni cella ha uno spessore inferiore ai 3mm, ma offre un incremento del 10% in capacità rispetto ai design tradizionali. Questa innovazione rappresenta la prima batteria a quattro celle per smartphone, che permette una ricarica più veloce mantenendo un design sottile e integrandosi perfettamente nello smartphone. Con questo progresso, realme ridefinisce le aspettative degli utenti sulle prestazioni e sul design delle batterie.

Sicurezza Senza Pari con il Trasformatore di Tensione AirGap:Consapevole delle preoccupazioni degli utenti riguardo alla sicurezza nella ricarica ad alta potenza, realme ha introdotto il primo "AirGap" Trasformatore di Tensione del settore per garantire la massima tranquillità. Questa tecnologia rivoluzionaria presenta una conversione elettromagnetica avanzata senza contatto per smartphone. In caso di guasti gravi come un circuito, mantiene l'alta tensione isolata dalla batteria, offrendo un processo di ricarica praticamente privo di rischi. Grazie a una serie di brevetti, il trasformatore è estremamente compatto, più piccolo di un polpastrello, e riduce la tensione a soli 20V, proteggendo la batteria e garantendo un'elevata efficienza di conversione e gestione termica. Questo consente al SuperSonic Charge da 320W di raggiungere un'efficienza energetica straordinaria di circa il 98%.

Massima Densità di Potenza e Compatibilità Senza Rivali: Il caricabatterie del SuperSonic Charge da 320W, soprannominato "Pocket Cannon", vanta un'incredibile densità di potenza di 3,3W per centimetro cubo. Supera il benchmark stabilito dal caricabatterie da 240W di realme, mantenendo però dimensioni simili. Progettato per superare i limiti della ricarica proprietaria, questo potente caricatore supporta i principali protocolli di ricarica avanzati, tra cui UFCS (fino a 320W), PD e SuperVOOC, garantendo una compatibilità senza pari per tutti i tuoi dispositivi. Con due uscite USB-C per la ricarica rapida simultanea - 150W per smartphone realme e 65W per laptop compatibili - il SuperSonic Charge da 320W rappresenta la soluzione ideale per efficienza e praticità.

Sei Tecnologie d'Avanguardia: Elevano l'Innovazione degli Smartphone su Tutti i Fronti

Oltre alla ricarica rapida, realme guida con orgoglio il futuro delle tecnologie mobili con il lancio di sei nuove innovazioni in tre aree chiave: AI, Prestazioni e Imaging.

realme introduce il primo pulsante a stato solido del settore con funzionalità scorrevole, progettato per un utilizzo fluido. Sperimenta controlli tattili intuitivi che permettono di zoomare istantaneamente e scattare foto rapide, trasformando lo smartphone in una fotocamera dedicata.

Dì addio ai riflessi dello schermo con il primo display anti-riflesso al mondo per smartphone, ispirato alla struttura dell'occhio di una falena. Questo display innovativo riduce i riflessi fino all'80%, offrendo una texture simile alla carta per una visione confortevole anche alla luce diretta del sole. Gli utenti possono godere di una visibilità chiara a livelli di luminosità più bassi, riducendo il consumo di energia.

La tecnologia AI Motion Picture di realme, alimentata da NEXT AI, dà vita ai ricordi trasformando una singola immagine in un video dinamico di 25 fotogrammi, riportando in vita le storie nascoste nelle vecchie foto e trasformando i momenti statici in narrazioni vivaci.

Per i gamer, realme migliora l’esperienza con l'AI Gaming Super Resolution, sfruttando l'intelligenza artificiale integrata nel dispositivo per offrire immagini fluide e cristalline, riducendo al contempo il carico di lavoro del chipset. Il potenziato 4D Game Vibration offre feedback tattili personalizzabili per oltre cento azioni di gioco, inclusi spari, azioni, collisioni e passi, supportando perfettamente giochi popolari come Honor of Kings. Inoltre, con Realme Holo Audio, è possibile regolare la posizione del suono per fare in modo che le notifiche delle chiamate in arrivo non interrompano la tua concentrazione, mantenendoti immerso in ogni momento di gioco.

Unendo l'innovazione tecnologica a una profonda comprensione dei consumatori, realme si impegna a creare prodotti ad alte prestazioni che elevano l’esperienza di fan e utenti, offrendo ai giovani di tutto il mondo una tecnologia eccezionale che supera le loro aspettative.