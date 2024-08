Esplosione in un rifugio alpino della Valtellina - feriti 4 dipendenti

Una bomboletta di detergente posta vicino a una fonte di calore è scoppiata in rifugio alpino sulle alpi Orobie a Rasura, in Valtellina.

Al momento non si registrano altre persone ferite

Attualità - Una bomboletta di detergente posta vicino a una fonte di calore è scoppiata in rifugio alpino sulle alpi Orobie a Rasura, in Valtellina. Quattro dipendenti della struttura hanno riportato ferite lievi. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Sondrio per accertare quanto accaduto. Al momento non si registrano altre persone ferite.