Parigi 2024 - Usa oro nel basket e autogol su X

A seguire, una valanga di risposte tutto sulla stessa linea: Siete campioni olimpici.

Non è così difficile

Spettacolo - "Siamo i campioni del mondo ora?". Risposta: no. Gli Stati Uniti trionfano nel basket alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando la medaglia d'oro con la vittoria in finale per 97-86 contro la Francia padrona di casa. LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant e il gruppo di star convocate per la missione ai Giochi. Gli Usa conquistano la quinta medaglia d'oro consecutiva, l'ottava nelle ultime 9 edizioni delle Olimpiadi ribadendo il proprio dominio planetario. C'è un però. Lo scorso anno, ai Mondiali di atletica di Budapest, lo sprinter Noah Lyles 'blastò' la Nba: la lega americana definisce 'world champion' la squadra che conquista il titolo. "Campioni del mondo di cosa? La Nba è negli Stati Uniti. Qui ai Mondiali c'è tutto il mondo, ci sono tutti i paesi che competono", disse il velocista, a cui risposero stizziti anche nomi illustri della National Basketball Association.

Lyles ha vinto ai Mondiali un anno fa, ha vinto l'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi e ha aggiunto anche il bronzo nei 200 metri. Il basket a stelle e strisce se l'è legata al dito e dopo il trionfo nella finale olimpica ha inviato un messaggio via X: "Siamo i campioni del mondo ora?", ha chiesto il profilo Usa Basketball. Il quesito si è rivelato un'arma a doppio taglio. Gli utenti hanno aggiunto una nota per precisare che attualmente la Germania è campione del mondo. A seguire, una valanga di risposte tutto sulla stessa linea: "Siete campioni olimpici. I Mondiali sono un'altra cosa. Non è così difficile...".