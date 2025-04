Meloni attesa da Trump, Parigi teme divisioni Ue sui dazi

Il governo francese osserva con preoccupazione la visita della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti, prevista per il 17 aprile, durante la quale incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato da Politico, due ministri francesi esprimono timori per la possibile compromissione dell’unità europea in un momento di tensioni commerciali, dopo l’entrata in vigore dei dazi statunitensi che minacciano di innescare una nuova guerra commerciale globale.

"Dobbiamo essere uniti, perché l’Europa è forte se è unita", ha dichiarato il ministro dell’Industria Marc Ferracci a FranceInfo. "Se iniziamo con colloqui bilaterali, questo slancio si spezzerà", ha aggiunto, riferendosi alla missione della leader italiana. Ferracci sostiene che l’incontro possa favorire la strategia dell’ex presidente americano, che secondo lui punta a frammentare la risposta europea.

Anche il ministro per gli Affari europei, Benjamin Haddad, ha ribadito il valore della coesione europea. Intervistato dalla tv pubblica francese, ha affermato: "La forza dell’Europa sta nella sua unità. Se si va negli Stati Uniti in ordine sparso, si pensa davvero di essere più forti che se si va in 27, rappresentando 450 milioni di persone?". Haddad ha aggiunto che si attendono le dichiarazioni della premier italiana, ma ha insistito sulla necessità di una posizione comune, sottolineando che "è nel nostro interesse collettivo una risposta unita e ferma, piuttosto che divisioni".

