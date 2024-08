realme si posiziona tra i primi 4 marchi di smartphone in Italia

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha raggiunto un notevole traguardo, assicurandosi la posizione di Top 4 tra i marchi di smartphone in Italia, secondo gli ultimi dati Q2 2024 di Canalys. Con un notevole tasso di crescita annuale del 112%, questo rappresenta un importante successo nell'impegno del brand ad ampliare la propria presenza sul mercato.

I dati del secondo trimestre del 2024 per il mercato italiano degli smartphone evidenziano un panorama contrastante, in cui la maggior parte dei brand più importanti ha registrato una crescita non superiore al 30%. In particolare, Apple rimane stabile e Xiaomi registra un calo del 38% rispetto all'anno precedente. realme supera i concorrenti con una crescita sorprendente del 112%.

Nel primo trimestre del 2024, realme si è posizionato nella Top5 del mercato italiano degli smartphone, diventando il marchio che cresce più rapidamente con una crescita del 106%, secondo i dati di Canalys. Con una crescita continua superiore al 100% in due trimestri, la rapida espansione del marchio è davvero sbalorditiva.

In linea con la propria missione di far vivere ai giovani utenti di tutto il mondo esperienze tecnologiche che superino le aspettative, realme è apprezzato per la capacità di comprendere e soddisfare le preferenze e le esigenze tecnologiche dei giovani utenti. Nel Q2 del 2024, realme ha presentato la serie GT 6, posizionatasi come Flagship Killer, e la serie realme 12 5G; entrambe hanno ottenuto un notevole successo sul mercato. Diversi prodotti sono entrati nella TOP1 degli smartphone più venduti e nelle novità di smartphone di su Amazon Italia. In particolare, realme GT 6T è diventato il primo smartphone nella fascia di prezzo da 399 a 1.000 euro venduto su Amazon, evidenziando il successo della presenza di realme nel segmento di mercato di fascia medio-alta.

Questo mese, realme celebrerà il suo sesto anniversario, un traguardo significativo che sarà segnato da interessanti promozioni sui prodotti. L'evento per festeggiare l'anniversario sarà l'occasione per presentare il lancio della tecnologia di ricarica più veloce al mondo, che promette velocità superiori a 300W.