Gérard Depardieu a processo a Parigi per violenza sessuale

Il 24 marzo 2025 è iniziato a Parigi il processo contro Gérard Depardieu, attore francese di 76 anni, accusato di aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese del film "Les Volets Verts" nel 2021. Le presunte vittime sono una scenografa di 54 anni e un'assistente alla regia di 34 anni, che sostengono di aver subito molestie e comportamenti inappropriati sul set.

Depardieu, presente in aula, nega le accuse. Il suo avvocato, Jérémie Assous, ha dichiarato che le affermazioni sono false e che emergerà la verità.

Se riconosciuto colpevole, l'attore rischia fino a cinque anni di reclusione e una multa di 75.000 euro.

Il processo, inizialmente previsto per ottobre 2024, è stato rinviato a causa delle condizioni di salute di Depardieu.

Depardieu è stato precedentemente accusato di comportamenti inappropriati da oltre 20 donne, ma questo è il primo caso che arriva in tribunale. In una lettera aperta pubblicata su Le Figaro nell'ottobre 2023, ha affermato: "Mai, ma mai, ho abusato di una donna".

Il processo è considerato significativo per il movimento MeToo in Francia, un paese noto per la sua resistenza nel trattare casi di violenza sessuale nel settore cinematografico.