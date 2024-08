NBA 2K25: aggiornamenti del Il mio GIOCATORE e La mia CARRIERA

L’editor de Il mio GIOCATORE

: l’editor di NBA 2K25 soddisfa tutti i diversi stili di gioco e preferenze strategiche con una miriade di nuovi possibili archetipi da creare. NBA 2K25 offre la possibilità di accedere a un numero maggiore di informazioni rispetto al passato sulla Build del giocatore. È inoltre possibile approfondire le informazioni con l'opportunità di vedere in anteprima tutte le risorse per le quali una determinata Build è qualificata, tra cui Distintivi, Impeto e Animazioni personalizzate, oltre a opzioni di personalizzazione come i pacchetti di Tiri in sospensione e di schiacciate. I giocatori possono sfruttare il Build Tester e partecipare a partite 3v3, 5v5 o alla nuova opzione di allenamento Freestyle per vedere e provare in anteprima la loro nuova Build.