realme stupisce all'828 Fan Festival

realme presenterà la tecnologia di ricarica più veloce al mondo all'828 Fan Festival il 14 agosto

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, invita le comunità tecnologiche, i media e i fan di realme di tutto il mondo ad assistere alla presentazione della tecnologia di ricarica rapida n. 1 al mondo, che avverrà in occasione dell'annuale 828 Fan Festival, quest'anno denominato "828 Cool Tech Fest", il 14 agosto.

Chiamatelo miracolo: un nuovo record mondiale per la ricarica più veloce

Questa tecnologia di ricarica veloce stabilirà nuovi parametri di riferimento per la ricarica degli smartphone e per altre tecnologie all'avanguardia.

Media e fan di tutto il mondo si riuniranno a Shenzhen, in Cina, per assistere alle demo dal vivo di questo nuovo traguardo tecnologico, pronto ad offrire prestazioni, velocità e funzioni di sicurezza avanzate. In questa occasione, saranno presentate, in modo inedito, le quattro innovazioni che hanno permesso di realizzare questo risultato.

L'evento includerà anche un'anteprima delle ultime tecnologie all'avanguardia di realme, che ridefiniranno l'esperienza degli smartphone grazie all'intelligenza artificiale, alle prestazioni e all'imaging. Questi annunci sottolineano l'impegno di realme per l'innovazione e la sua dedizione a fornire ai giovani utenti soluzioni senza precedenti ed esperienze tecnologiche che superino le loro aspettative.

Un festival di innovazione e comunità

L'annuale 828 Fan Festival di realme di quest'anno apre le porte ai media e ai fan presso la sede del brand a Shenzhen, in Cina. L'evento di tre giorni, che si svolgerà dal 13 al 15 agosto, offrirà un'anteprima esclusiva delle ultime proposte tecnologiche di realme.

realme aprirà per la prima volta la sua Fabbrica Intelligente con speciali tour Cool Tech, che offriranno uno sguardo dietro le quinte ai processi di produzione del brand, alle rigorose procedure di test, nonché alle prove di durata e alle valutazioni del laboratorio di imaging. I partecipanti avranno anche l'occasione di interagire direttamente con i manager e i team di prodotto realme.