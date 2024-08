Chiara Ferragni: Nonostante le multe e i risarcimenti, la sua Tbs Crew guadagna 4,4 milioni

Il bilancio 2023 di Tbs Crew, la società interamente controllata da Chiara Ferragni, mostra risultati migliori del previsto nonostante le difficoltà. Il fatturato ha raggiunto i 17,7 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto ai 14,8 milioni dell'anno precedente. L'utile netto, sebbene in calo rispetto ai 5,1 milioni del 2022, si attesta a 4,4 milioni di euro.

Questi risultati positivi sono stati ottenuti malgrado i 1,6 milioni di euro sottratti per le sanzioni pagate all'Antitrust e le donazioni agli ospedali, necessarie a riparare i danni d'immagine causati dal "Pandoro-Gate". Senza questi oneri, i profitti sarebbero stati ancora più elevati, crescendo di quasi un milione di euro.

Il "Pandoro-Gate", scoppiato alla fine del 2023, ha portato a una multa di 1 milione di euro da parte dell'Antitrust italiana, che ha accusato Ferragni e Balocco di aver ingannato i consumatori sulle donazioni promesse per le vendite dei pandori. Balocco ha ricevuto una multa di 420.000 euro per aver donato solo 50.000 euro all'ospedale Regina Margherita di Torino prima della campagna pubblicitaria, senza ulteriori contributi.

Nel 2024, Tbs Crew ha registrato un forte calo dei ricavi e una riduzione delle nuove iniziative commerciali, come riportato nel bilancio. L'azienda rimane comunque in grado di soddisfare i propri impegni finanziari per l'anno in corso.

Nonostante il periodo difficile, il bilancio conferma un trend positivo grazie all'incremento del valore della produzione del 19,03% e al mantenimento del risultato operativo. La divisione Talent management e la consulenza strategica di marketing e comunicazione per diversi marchi di moda e lifestyle continuano a contribuire positivamente ai risultati della società.

Ferragni ha dichiarato di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura e si è resa disponibile a collaborare per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto, sostenendo di aver sempre agito in buona fede. Ha inoltre promesso di non legare più le attività benefiche a quelle commerciali per evitare future controversie.