Arriva 'It Ends With Us' e Blake Lively omaggia Britney Spears alla premiére

Spettacolo - Il primo romanzo di Colleen Hoover è stato un enorme successo: grazie al passaparola su TikTok (l'hashtag #ItEndsWithUs è stato utilizzato oltre 3,5 miliardi di volte sul social network), è diventato un bestseller internazionale in corso di pubblicazione in 29 Paesi ed è rimasto per mesi nella classifica del New York Times. Non stupisce quindi che il suo adattamento cinematografico sia attesissimo e che le immagini dell'anteprima a New York abbiano fatto il giro del mondo. Lily Bloom è una donna che ha superato un'infanzia traumatica e intraprende una nuova vita a Boston per inseguire il sogno di una vita: aprire una propria attività. L'incontro casuale con l'affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid fa nascere un legame intenso, ma mentre i due si innamorano profondamente, Lily inizia a vedere in quest'uomo lati che le ricordano il rapporto con i suoi genitori.

Quando il primo amore di Lily, Atlas Corrigan, rientra improvvisamente nella sua vita, la relazione con Ryle viene stravolta e Lily capisce che deve imparare a contare sulle proprie forze per fare una scelta molto difficile per il suo futuro. Il film è stato presentato a New York sul red (o meglio 'pink') carpet dove ci sono state belle sorprese. Ovviamente erano presenti i due protagonisti maschili del lungometraggio: Brandon Sklenar, che presta il volto ad Atlas, e Justin Baldoni, già alla guida di due cosiddetti "cancer movie" ('A un metro da te' e 'Nuvole'), che è regista del film e interpreta il ruolo di Ryle. A portare il film sulle spalle, sia da un'ottica interpretativa sia dal punto di vista mediatico, è indubbiamente Blake Lively. La star di 'Gossip Girl' ha definito questa storia "un caleidoscopio di emozioni" ed è arrivata raggiante sul tappeto rosa della première, con un look che omaggiava Britney Spears.

L'abito iconico di Versace infatti era già stato indossato dalla cantante nel 2002, a cui Lively si è rivolta così in una storia Instagram: "Hai fatto venire voglia a noi millennial di brillare e ci hai ispirati con la forza, la goia e il duro lavoro. Grazie per il tuo esempio e contributo alle donne che raccontano le loro storie". Ad accompagnarla un duo d'eccezione, reduce dal successo del film Marvel 'Deadpool & Wolverine': suo marito Ryan Reynolds (che ha indossato un fiore sulla giacca, come omaggio al personaggio di Lily Bloom) e il collega Hugh Jackman. D'altronde Blake Lively aveva a sua volta calcato il red carpet del loro lungometraggio indossando un abito che richiamava la tuta di Deadpool (interpretato da Reynolds) e il cameo della stessa attrice nel film. Ora il favore è stato ricambiato.

Il film, che riflette sulle relazioni violente e il patriarcato, arriva negli Stati Uniti il prossimo 9 agosto, mentre in Italia si dovrà aspettare il 21 agosto per vederlo nelle sale cinematografiche.